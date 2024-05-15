https://ria.ru/20240515/lapin-1946191790.html

Биография Александра Лапина

Биография Александра Лапина - РИА Новости, 15.05.2024

Биография Александра Лапина

Генерал-полковник Александр Павлович Лапин родился 1 января 1964 года в городе Казань Татарской АССР (ныне – Республика Татарстан). РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T16:37

2024-05-15T16:37

2024-05-15T16:37

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александр невский

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исламское государство*

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Генерал-полковник Александр Павлович Лапин родился 1 января 1964 года в городе Казань Татарской АССР (ныне – Республика Татарстан).В 1981-1982 годах учился в Казанском химико-технологическом институте. В 1982-1984 годах проходил срочную службу в рядах Советской Армии в Войсках противовоздушной обороны.В 1988 году окончил Казанское высшее танковое командное училище имени Президиума Верховного Совета Татарской АССР (ныне Казанское высшее танковое командное ордена Жукова Краснознаменное училище). В 1997 году окончил Военную академию бронетанковых войск имени Маршала Советского Союза Р.Я. Малиновского. В 2009 году окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации (ВА ГШ ВС РФ). В 2020 году окончил факультет переподготовки и повышения квалификации высшего командного состава ВА ГШ ВС РФ.С 1988 года служил на должностях командира танкового взвода и танковой роты в Ленинградском военном округе и в Береговых войсках Северного флота.После окончания академии служил в Северо-Кавказском военном округе (СКВО). В 1997-1999 годах – командир отдельного танкового батальона в 58-й общевойсковой армии (58-я ОА) СКВО. В 1999-2001 годах – начальник штаба полка, а затем командир 429-гомотострелкового полка 19-й мотострелковой дивизии 58-й ОА СКВО в городе Моздок (Республика Северная Осетия – Алания). В 2001-2003 годах – начальник штаба 20-й гвардейской мотострелковой Прикарпатско-Берлинской дивизии СКВО в городе Волгоград. В 2003-2006 годах – командир 205-й отдельной мотострелковой Казачьей бригады СКВО в городе Буденновск Ставропольского края. В 2006-2007 годах – командир 20-й гвардейской мотострелковой Прикарпатско-Берлинской дивизии СКВО.В 2009-2012 годах – заместитель командующего 58-й общевойсковой армии СКВО (с сентября 2010 года – Южного военного округа, ЮВО).С апреля 2012 по июль 2014 года – командующий 20-й гвардейской общевойсковой армией Западного военного округа (штабармии – в городе Воронеж).В 2014-2017 годах – начальник штаба – первый заместитель командующего войсками Восточного военного округа (штаб округа – в городе Хабаровск).В 2017 году – начальник штаба группировки войск (сил) Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике.С сентября по ноябрь 2017 года – начальник Военного учебно-научного центра Сухопутных войск "Общевойсковая академия Вооруженных сил Российской Федерации".С 22 ноября 2017 по ноябрь 2022 года – командующий войсками Центрального военного округа (штаб округа – в городе Екатеринбург). Одновременно с октября 2018 по январь 2019 года – командующий группировкой войск (сил) Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике. Осуществлял руководство военной операцией российских войск в Сирии против запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство"*.С января 2023 года – начальник Главного штаба – первый заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Российской Федерации.15 мая 2024 года стало известно, что Александр Лапин является командующим войсками Ленинградского военного округа. Александр Лапин – одним из руководителей проводимой на Украине специальной военной операции.Герой Российской Федерации (2022).Генерал-полковник (2019).Награжден орденами Святого Георгия 4-й степени (2017), "За заслуги перед Отечеством" 4-й степени с изображением мечей, Александра Невского, Мужества, "За военные заслуги" (2000), медалями, в том числе медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени (2007).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников* Террористическая организация, запрещенная в России

республика татарстан (татарстан)

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моздок

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, республика татарстан (татарстан), россия, моздок, александр лапин, александр невский, южный военный округ, исламское государство*