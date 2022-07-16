https://ria.ru/20220716/shoygu-1802906651.html
Шойгу вручил медали Героя России генералам Лапину и Абачеву
Шойгу вручил медали Героя России генералам Лапину и Абачеву - РИА Новости, 16.07.2022
Шойгу вручил медали Героя России генералам Лапину и Абачеву
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу вручил медали "Золотая Звезда" Героя России генерал-полковнику Александру Лапину и генерал-майору Эседулле... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T10:04
2022-07-16T10:04
2022-07-16T11:01
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу вручил медали "Золотая Звезда" Героя России генерал-полковнику Александру Лапину и генерал-майору Эседулле Абачеву, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ о присвоении званий Героев России командующему группировки "Центр" генерал-полковнику Лапину и заместителю командующего Восьмой армии Южного военного округа генерал-майору Абачеву "за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга".Ранее в МО РФ сообщили, что Шойгу заслушал доклады командующих группировками "Юг" и "Центр" и других военачальников о текущей обстановке, действиях противника и выполнении задач ВС РФ в ходе спецоперации и дал указания по наращиванию действий Вооруженных сил РФ на всех направлениях для исключения нанесения Киевом массированных ударов по гражданской инфраструктуре, мирным жителям Донбасса и других регионов.
https://ria.ru/20220715/putin-1802759742.html
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Шойгу вручает медали командующим группировок «Юг» и «Центр»
Шойгу заслушивает доклады командующих группировками «Юг» и «Центр», вручает медали «Золотая Звезда»
2022-07-16T10:04
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безопасность, россия, сергей шойгу, александр лапин, владимир путин, киев, донбасс, вооруженные силы рф
10:04 16.07.2022 (обновлено: 11:01 16.07.2022)
Шойгу вручил медали Героя России генералам Лапину и Абачеву
Шойгу вручил медали Героя России генерал-полковнику Лапину и генерал-майору Абачеву