https://ria.ru/20230418/putin-1865972720.html

Путин в штабе "Восток" в ЛНР принял доклады офицеров об обстановке

Путин в штабе "Восток" в ЛНР принял доклады офицеров об обстановке - РИА Новости, 18.04.2023

Путин в штабе "Восток" в ЛНР принял доклады офицеров об обстановке

Президент России Владимир Путин посетил штаб Национальной гвардии "Восток" в Луганской народной республике, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T07:46

2023-04-18T07:46

2023-04-18T09:12

луганская народная республика

владимир путин

александр лапин

россия

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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетил штаб Национальной гвардии "Восток" в Луганской народной республике, сообщила пресс-служба Кремля. "Владимир Путин посетил штаб Национальной гвардии "Восток" в Луганской народной республике, где принял доклады генерал-полковника Александра Лапина, других высших офицеров об обстановке на этом направлении", - отметили в пресс-службе президента. Как и во время посещения ранее штаба группировки войск "Днепр" на херсонском направлении, Путин также поздравил военнослужащих с праздником Пасхи. Президент передал им в дар копию иконы.

https://radiosputnik.ria.ru/20230418/putin-1865971487.html

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Посещение Путиным штабов войск в новых регионах Путин посетил штаб нацгвардии "Днепр" и "Восток", где принял доклады генерал-полковника Лапина, других высших офицеров об обстановке на этих направлениях. 2023-04-18T07:46 true PT2M44S

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луганская народная республика, владимир путин, александр лапин, россия