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Путин в штабе "Восток" в ЛНР принял доклады офицеров об обстановке - РИА Новости, 18.04.2023
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07:46 18.04.2023 (обновлено: 09:12 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/putin-1865972720.html
Путин в штабе "Восток" в ЛНР принял доклады офицеров об обстановке
Путин в штабе "Восток" в ЛНР принял доклады офицеров об обстановке - РИА Новости, 18.04.2023
Путин в штабе "Восток" в ЛНР принял доклады офицеров об обстановке
Президент России Владимир Путин посетил штаб Национальной гвардии "Восток" в Луганской народной республике, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T07:46
2023-04-18T09:12
луганская народная республика
владимир путин
александр лапин
россия
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетил штаб Национальной гвардии "Восток" в Луганской народной республике, сообщила пресс-служба Кремля. "Владимир Путин посетил штаб Национальной гвардии "Восток" в Луганской народной республике, где принял доклады генерал-полковника Александра Лапина, других высших офицеров об обстановке на этом направлении", - отметили в пресс-службе президента. Как и во время посещения ранее штаба группировки войск "Днепр" на херсонском направлении, Путин также поздравил военнослужащих с праздником Пасхи. Президент передал им в дар копию иконы.
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луганская народная республика
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Посещение Путиным штабов войск в новых регионах
Путин посетил штаб нацгвардии "Днепр" и "Восток", где принял доклады генерал-полковника Лапина, других высших офицеров об обстановке на этих направлениях.
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луганская народная республика, владимир путин, александр лапин, россия
Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Александр Лапин, Россия
Путин в штабе "Восток" в ЛНР принял доклады офицеров об обстановке

Путин в штабе Национальной гвардии "Восток" в ЛНР принял доклады офицеров об обстановке

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетил штаб Национальной гвардии "Восток" в Луганской народной республике, сообщила пресс-служба Кремля.
"Владимир Путин посетил штаб Национальной гвардии "Восток" в Луганской народной республике, где принял доклады генерал-полковника Александра Лапина, других высших офицеров об обстановке на этом направлении", - отметили в пресс-службе президента.
Президент России Владимир Путин проводит совещание по вопросам восстановления жилой инфраструктуры - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
Путин посетил штабы "Днепр" и "Восток" в зоне СВО
07:29
Как и во время посещения ранее штаба группировки войск "Днепр" на херсонском направлении, Путин также поздравил военнослужащих с праздником Пасхи. Президент передал им в дар копию иконы.
 
Луганская Народная РеспубликаВладимир ПутинАлександр ЛапинРоссия
 
 
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