https://ria.ru/20230110/lapin-1843876115.html
Песков не подтвердил и не опроверг назначение генерал-полковника Лапина
Песков не подтвердил и не опроверг назначение генерал-полковника Лапина - РИА Новости, 10.01.2023
Песков не подтвердил и не опроверг назначение генерал-полковника Лапина
Кремль не подтверждает и не опровергает информацию о назначении генерал-полковника Александра Лапина начальником главного штаба Cухопутных войск России, заявил... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T13:05
2023-01-10T13:05
2023-01-10T13:40
специальная военная операция на украине
александр лапин
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Кремль не подтверждает и не опровергает информацию о назначении генерал-полковника Александра Лапина начальником главного штаба Cухопутных войск России, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Вы знаете, что есть указы президента открытые, есть указы президента под грифом "Секретно". Среди тех указов, которые публикуются, такого указа до сих пор не было", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, могут ли в Кремле подтвердить или опровергнуть информацию о назначении Лапина начальником главного штаба Cухопутных войск ВС РФ, ранее опубликованную в ряде СМИ.
https://ria.ru/20220716/shoygu-1802906651.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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александр лапин, дмитрий песков, россия
Специальная военная операция на Украине, Александр Лапин, Дмитрий Песков, Россия
13:05 10.01.2023 (обновлено: 13:40 10.01.2023)
Песков не подтвердил и не опроверг назначение генерал-полковника Лапина
Песков не подтвердил и не опроверг назначение Лапина главой штаба Cухопутных войск ВС
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Кремль не подтверждает и не опровергает информацию о назначении генерал-полковника Александра Лапина начальником главного штаба Cухопутных войск России, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Вы знаете, что есть указы президента открытые, есть указы президента под грифом "Секретно". Среди тех указов, которые публикуются, такого указа до сих пор не было", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, могут ли в Кремле подтвердить или опровергнуть информацию о назначении Лапина начальником главного штаба Cухопутных войск ВС РФ, ранее опубликованную в ряде СМИ.