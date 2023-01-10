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Песков не подтвердил и не опроверг назначение генерал-полковника Лапина - РИА Новости, 10.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230110/lapin-1843876115.html
Песков не подтвердил и не опроверг назначение генерал-полковника Лапина
Песков не подтвердил и не опроверг назначение генерал-полковника Лапина - РИА Новости, 10.01.2023
Песков не подтвердил и не опроверг назначение генерал-полковника Лапина
Кремль не подтверждает и не опровергает информацию о назначении генерал-полковника Александра Лапина начальником главного штаба Cухопутных войск России, заявил... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T13:05
2023-01-10T13:40
специальная военная операция на украине
александр лапин
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Кремль не подтверждает и не опровергает информацию о назначении генерал-полковника Александра Лапина начальником главного штаба Cухопутных войск России, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Вы знаете, что есть указы президента открытые, есть указы президента под грифом "Секретно". Среди тех указов, которые публикуются, такого указа до сих пор не было", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, могут ли в Кремле подтвердить или опровергнуть информацию о назначении Лапина начальником главного штаба Cухопутных войск ВС РФ, ранее опубликованную в ряде СМИ.
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александр лапин, дмитрий песков, россия
Специальная военная операция на Украине, Александр Лапин, Дмитрий Песков, Россия
13:05 10.01.2023 (обновлено: 13:40 10.01.2023)
 
Песков не подтвердил и не опроверг назначение генерал-полковника Лапина

Песков не подтвердил и не опроверг назначение Лапина главой штаба Cухопутных войск ВС

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкАлександр Лапин
Александр Лапин - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Александр Лапин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Кремль не подтверждает и не опровергает информацию о назначении генерал-полковника Александра Лапина начальником главного штаба Cухопутных войск России, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Вы знаете, что есть указы президента открытые, есть указы президента под грифом "Секретно". Среди тех указов, которые публикуются, такого указа до сих пор не было", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, могут ли в Кремле подтвердить или опровергнуть информацию о назначении Лапина начальником главного штаба Cухопутных войск ВС РФ, ранее опубликованную в ряде СМИ.
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Специальная военная операция на УкраинеАлександр ЛапинДмитрий ПесковРоссия
 
 
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