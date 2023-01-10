https://ria.ru/20230110/lapin-1843876115.html

Песков не подтвердил и не опроверг назначение генерал-полковника Лапина

Песков не подтвердил и не опроверг назначение генерал-полковника Лапина - РИА Новости, 10.01.2023

Песков не подтвердил и не опроверг назначение генерал-полковника Лапина

Кремль не подтверждает и не опровергает информацию о назначении генерал-полковника Александра Лапина начальником главного штаба Cухопутных войск России, заявил... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T13:05

2023-01-10T13:05

2023-01-10T13:40

специальная военная операция на украине

александр лапин

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Кремль не подтверждает и не опровергает информацию о назначении генерал-полковника Александра Лапина начальником главного штаба Cухопутных войск России, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Вы знаете, что есть указы президента открытые, есть указы президента под грифом "Секретно". Среди тех указов, которые публикуются, такого указа до сих пор не было", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, могут ли в Кремле подтвердить или опровергнуть информацию о назначении Лапина начальником главного штаба Cухопутных войск ВС РФ, ранее опубликованную в ряде СМИ.

https://ria.ru/20220716/shoygu-1802906651.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

александр лапин, дмитрий песков, россия