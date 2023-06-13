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Путин рассказал о смелости генерал-полковника Лапина на передовой
Путин рассказал о смелости генерал-полковника Лапина на передовой - РИА Новости, 13.06.2023
Путин рассказал о смелости генерал-полковника Лапина на передовой
Призывники в Белгородской области проявили себя лучшим образом, "никто не дрогнул", а генерал-полковник Александр Лапин лично с табельным оружием шел вместе с... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T17:37
2023-06-13T17:37
2023-06-13T17:59
специальная военная операция на украине
александр лапин
владимир путин
россия
белгородская область
безопасность
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Призывники в Белгородской области проявили себя лучшим образом, "никто не дрогнул", а генерал-полковник Александр Лапин лично с табельным оружием шел вместе с солдатами, заявил президент России Владимир Путин."Надо сказать, что, вот я разговаривал с командиром батальона, который воевал там, на белгородском направлении, я его спрашиваю - "Сколько у вас мобилизованных, а сколько у вас призывников?" Он говорит - "Все призывники, у меня нету мобилизованных, вообще". Командир батальона, я говорю, как себя ребята вели? Блестяще, никто не дрогнул. Но правда там был момент, когда генерал-полковник Лапин лично с табельным оружием шел вместе с солдатами", - сказал Путин в ходе встречи с военными корреспондентами.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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александр лапин, владимир путин, россия, белгородская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Александр Лапин, Владимир Путин, Россия, Белгородская область, Безопасность
Путин рассказал о смелости генерал-полковника Лапина на передовой
Президент Путин: генерал-полковник Лапин лично шел с табельным оружием в бой
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Призывники в Белгородской области проявили себя лучшим образом, "никто не дрогнул", а генерал-полковник Александр Лапин лично с табельным оружием шел вместе с солдатами, заявил президент России Владимир Путин.
"Надо сказать, что, вот я разговаривал с командиром батальона, который воевал там, на белгородском направлении, я его спрашиваю - "Сколько у вас мобилизованных, а сколько у вас призывников?" Он говорит - "Все призывники, у меня нету мобилизованных, вообще". Командир батальона, я говорю, как себя ребята вели? Блестяще, никто не дрогнул. Но правда там был момент, когда генерал-полковник Лапин лично с табельным оружием шел вместе с солдатами", - сказал Путин в ходе встречи с военными корреспондентами.
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