https://ria.ru/20230613/lapin-1877860528.html

Путин рассказал о смелости генерал-полковника Лапина на передовой

Путин рассказал о смелости генерал-полковника Лапина на передовой - РИА Новости, 13.06.2023

Путин рассказал о смелости генерал-полковника Лапина на передовой

Призывники в Белгородской области проявили себя лучшим образом, "никто не дрогнул", а генерал-полковник Александр Лапин лично с табельным оружием шел вместе с... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T17:37

2023-06-13T17:37

2023-06-13T17:59

специальная военная операция на украине

александр лапин

владимир путин

россия

белгородская область

безопасность

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Призывники в Белгородской области проявили себя лучшим образом, "никто не дрогнул", а генерал-полковник Александр Лапин лично с табельным оружием шел вместе с солдатами, заявил президент России Владимир Путин."Надо сказать, что, вот я разговаривал с командиром батальона, который воевал там, на белгородском направлении, я его спрашиваю - "Сколько у вас мобилизованных, а сколько у вас призывников?" Он говорит - "Все призывники, у меня нету мобилизованных, вообще". Командир батальона, я говорю, как себя ребята вели? Блестяще, никто не дрогнул. Но правда там был момент, когда генерал-полковник Лапин лично с табельным оружием шел вместе с солдатами", - сказал Путин в ходе встречи с военными корреспондентами.

https://ria.ru/20230318/podvig-1858776029.html

россия

белгородская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

александр лапин, владимир путин, россия, белгородская область, безопасность