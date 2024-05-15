https://ria.ru/20240515/lapin-1946173178.html

Лапин возглавил недавно созданный Ленинградский военный округ

Лапин возглавил недавно созданный Ленинградский военный округ - РИА Новости, 15.05.2024

Лапин возглавил недавно созданный Ленинградский военный округ

Участник встречи с президентом России Владимиром Путиным Александр Лапин указан как командующий войсками Ленинградского военного округа, следует из списка... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T15:49

2024-05-15T15:49

2024-05-15T16:00

александр лапин

россия

владимир путин

безопасность

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Участник встречи с президентом России Владимиром Путиным Александр Лапин указан как командующий войсками Ленинградского военного округа, следует из списка участников встречи президента с командующими войсками военных округов, опубликованном на сайте Кремля."Лапин Александр Павлович - командующий войсками Ленинградского военного округа", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240226/flot-1929583682.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

александр лапин, россия, владимир путин, безопасность, вооруженные силы рф