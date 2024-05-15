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Лапин возглавил недавно созданный Ленинградский военный округ - РИА Новости, 15.05.2024
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15:49 15.05.2024 (обновлено: 16:00 15.05.2024) дополняется ...
https://ria.ru/20240515/lapin-1946173178.html
Лапин возглавил недавно созданный Ленинградский военный округ
Лапин возглавил недавно созданный Ленинградский военный округ - РИА Новости, 15.05.2024
Лапин возглавил недавно созданный Ленинградский военный округ
Участник встречи с президентом России Владимиром Путиным Александр Лапин указан как командующий войсками Ленинградского военного округа, следует из списка... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T15:49
2024-05-15T16:00
александр лапин
россия
владимир путин
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Участник встречи с президентом России Владимиром Путиным Александр Лапин указан как командующий войсками Ленинградского военного округа, следует из списка участников встречи президента с командующими войсками военных округов, опубликованном на сайте Кремля."Лапин Александр Павлович - командующий войсками Ленинградского военного округа", - говорится в сообщении.
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александр лапин, россия, владимир путин, безопасность, вооруженные силы рф
Александр Лапин, Россия, Владимир Путин, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Лапин возглавил недавно созданный Ленинградский военный округ

Лапин в материалах Кремля указан как командующий Ленинградским военным округом

© Фото : Администрация Президента РоссииАлександр Лапин на встрече президента России Владимира Путина с командующими войсками военных округов. 15 мая 2024
Александр Лапин на встрече президента России Владимира Путина с командующими войсками военных округов. 15 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© Фото : Администрация Президента России
Александр Лапин на встрече президента России Владимира Путина с командующими войсками военных округов. 15 мая 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Участник встречи с президентом России Владимиром Путиным Александр Лапин указан как командующий войсками Ленинградского военного округа, следует из списка участников встречи президента с командующими войсками военных округов, опубликованном на сайте Кремля.
"Лапин Александр Павлович - командующий войсками Ленинградского военного округа", - говорится в сообщении.
Большой противолодочный корабль проекта 1155 Североморск на учениях Северного флота - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
Территории Северного флота передали в Ленинградский военный округ
26 февраля, 16:01
 
Александр ЛапинРоссияВладимир ПутинБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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