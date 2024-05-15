https://ria.ru/20240515/lapin-1946173178.html
Лапин возглавил недавно созданный Ленинградский военный округ
Лапин возглавил недавно созданный Ленинградский военный округ - РИА Новости, 15.05.2024
Лапин возглавил недавно созданный Ленинградский военный округ
Участник встречи с президентом России Владимиром Путиным Александр Лапин указан как командующий войсками Ленинградского военного округа, следует из списка... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T15:49
2024-05-15T15:49
2024-05-15T16:00
александр лапин
россия
владимир путин
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Участник встречи с президентом России Владимиром Путиным Александр Лапин указан как командующий войсками Ленинградского военного округа, следует из списка участников встречи президента с командующими войсками военных округов, опубликованном на сайте Кремля."Лапин Александр Павлович - командующий войсками Ленинградского военного округа", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240226/flot-1929583682.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лапин, россия, владимир путин, безопасность, вооруженные силы рф
Александр Лапин, Россия, Владимир Путин, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Лапин возглавил недавно созданный Ленинградский военный округ
Лапин в материалах Кремля указан как командующий Ленинградским военным округом