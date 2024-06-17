https://ria.ru/20240617/nagrazhdenie-1953309239.html

Командующий группировкой "Север" наградил военных медиков

Командующий группировкой "Север" наградил военных медиков - РИА Новости, 17.06.2024

Командующий группировкой "Север" наградил военных медиков

Командующий группировкой войск "Север" Герой России генерал-полковник Александр Лапин вручил государственные награды военным медикам, проявившим мужество и... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T05:18

2024-06-17T05:18

2024-06-17T05:18

специальная военная операция на украине

россия

белгород

александр лапин

безопасность

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Командующий группировкой войск "Север" Герой России генерал-полковник Александр Лапин вручил государственные награды военным медикам, проявившим мужество и героизм в ходе специальной военной операции, сообщило министерство обороны РФ. Медали "За спасение погибавших" получили специалисты медицинской службы подразделений, участвующих в боях на харьковском направлении. Награждение приурочили ко Дню медицинского работника. Лапин поблагодарил фронтовых врачей и медсестер за стойкость, самоотверженность и профессионализм. "Ваш подвиг бесценен. Он бесценен тем, что, если спас хоть одну человеческую жизнь, ты спас целый мир. Желаю сберечь себя и многих тех, кого вы спасаете на поле боя. Безусловно, ваш труд - он блистателен и наш народ гордится вами. Ваши имена и фамилии золотыми буквами будут вписаны в храм истории нашей великой Родины - России", - заявил он. Многие участники торжественной церемонии получили государственные награды впервые. Уроженка Белгорода, лейтенант медицинской службы Елена Павленко на передовой почти с самого начала специальной военной операции, на фронт пошла добровольцем. Неоднократно под обстрелами противника она оказывала помощь раненым бойцам и эвакуировала их с поля боя. "Приходилось эвакуировать не только наших раненых, но и раненных ВСУ, мирное население, которое было просто брошено украинскими военными. Оказывали помощь и обеспечивали медицинскими препаратами. Клятва Гиппократа - она для всех", - подчеркнула военврач. По словам Павленко, для российских военных врачей нет разницы - "боец противника, мирный житель, или наш боец". "Мы оказываем помощь всем", - отметила она. Среди награжденных и командир медицинской роты, старший лейтенант медицинской службы Геворг Блиджанс. До СВО он более 20 лет работал кардиохирургом. "Мы вместе с моей командой эвакуировали под дронами противника раненых, в том числе и гражданских. Наша команда попала в западню, находились под укрытием, не могли оттуда выходить. Мы с ребятами собрали одежду гражданскую, зашли туда, переодели их в гражданскую и вывели по очереди", - рассказал он.

https://ria.ru/20240610/voennyy-1952006838.html

https://ria.ru/20240422/uchastniki-1941413537.html

https://ria.ru/20240614/zvezda-1953039566.html

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россия, белгород, александр лапин, безопасность, вооруженные силы рф