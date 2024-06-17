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Командующий группировкой "Север" наградил военных медиков - РИА Новости, 17.06.2024
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05:18 17.06.2024
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Командующий группировкой "Север" наградил военных медиков
Командующий группировкой "Север" наградил военных медиков - РИА Новости, 17.06.2024
Командующий группировкой "Север" наградил военных медиков
Командующий группировкой войск "Север" Герой России генерал-полковник Александр Лапин вручил государственные награды военным медикам, проявившим мужество и... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T05:18
2024-06-17T05:18
специальная военная операция на украине
россия
белгород
александр лапин
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Командующий группировкой войск "Север" Герой России генерал-полковник Александр Лапин вручил государственные награды военным медикам, проявившим мужество и героизм в ходе специальной военной операции, сообщило министерство обороны РФ. Медали "За спасение погибавших" получили специалисты медицинской службы подразделений, участвующих в боях на харьковском направлении. Награждение приурочили ко Дню медицинского работника. Лапин поблагодарил фронтовых врачей и медсестер за стойкость, самоотверженность и профессионализм. "Ваш подвиг бесценен. Он бесценен тем, что, если спас хоть одну человеческую жизнь, ты спас целый мир. Желаю сберечь себя и многих тех, кого вы спасаете на поле боя. Безусловно, ваш труд - он блистателен и наш народ гордится вами. Ваши имена и фамилии золотыми буквами будут вписаны в храм истории нашей великой Родины - России", - заявил он. Многие участники торжественной церемонии получили государственные награды впервые. Уроженка Белгорода, лейтенант медицинской службы Елена Павленко на передовой почти с самого начала специальной военной операции, на фронт пошла добровольцем. Неоднократно под обстрелами противника она оказывала помощь раненым бойцам и эвакуировала их с поля боя. "Приходилось эвакуировать не только наших раненых, но и раненных ВСУ, мирное население, которое было просто брошено украинскими военными. Оказывали помощь и обеспечивали медицинскими препаратами. Клятва Гиппократа - она для всех", - подчеркнула военврач. По словам Павленко, для российских военных врачей нет разницы - "боец противника, мирный житель, или наш боец". "Мы оказываем помощь всем", - отметила она. Среди награжденных и командир медицинской роты, старший лейтенант медицинской службы Геворг Блиджанс. До СВО он более 20 лет работал кардиохирургом. "Мы вместе с моей командой эвакуировали под дронами противника раненых, в том числе и гражданских. Наша команда попала в западню, находились под укрытием, не могли оттуда выходить. Мы с ребятами собрали одежду гражданскую, зашли туда, переодели их в гражданскую и вывели по очереди", - рассказал он.
https://ria.ru/20240610/voennyy-1952006838.html
https://ria.ru/20240422/uchastniki-1941413537.html
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россия, белгород, александр лапин, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгород, Александр Лапин, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Командующий группировкой "Север" наградил военных медиков

Командующий группировкой войск "Север" Лапин вручил госнаграды военным медикам

© РИА Новости / Сергей Субботин | Перейти в медиабанкМедаль "За спасение погибавших"
Медаль За спасение погибавших - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Сергей Субботин
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Медаль "За спасение погибавших". Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Командующий группировкой войск "Север" Герой России генерал-полковник Александр Лапин вручил государственные награды военным медикам, проявившим мужество и героизм в ходе специальной военной операции, сообщило министерство обороны РФ.
Медали "За спасение погибавших" получили специалисты медицинской службы подразделений, участвующих в боях на харьковском направлении. Награждение приурочили ко Дню медицинского работника.
Андрей Белоусов
Белоусов восхитился бойцом, пытавшимся встать вскоре после тяжелой операции
10 июня, 16:59
Лапин поблагодарил фронтовых врачей и медсестер за стойкость, самоотверженность и профессионализм. "Ваш подвиг бесценен. Он бесценен тем, что, если спас хоть одну человеческую жизнь, ты спас целый мир. Желаю сберечь себя и многих тех, кого вы спасаете на поле боя. Безусловно, ваш труд - он блистателен и наш народ гордится вами. Ваши имена и фамилии золотыми буквами будут вписаны в храм истории нашей великой Родины - России", - заявил он.
Многие участники торжественной церемонии получили государственные награды впервые. Уроженка Белгорода, лейтенант медицинской службы Елена Павленко на передовой почти с самого начала специальной военной операции, на фронт пошла добровольцем. Неоднократно под обстрелами противника она оказывала помощь раненым бойцам и эвакуировала их с поля боя.
"Приходилось эвакуировать не только наших раненых, но и раненных ВСУ, мирное население, которое было просто брошено украинскими военными. Оказывали помощь и обеспечивали медицинскими препаратами. Клятва Гиппократа - она для всех", - подчеркнула военврач.
Вручение военнослужащим-участникам специальной военной операции государственных и ведомственных наград в реабилитационно-образовательном центре, действующем на базе Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова
Участникам СВО, прошедшим переподготовку, вручили госнаграды
22 апреля, 05:37
По словам Павленко, для российских военных врачей нет разницы - "боец противника, мирный житель, или наш боец". "Мы оказываем помощь всем", - отметила она.
Среди награжденных и командир медицинской роты, старший лейтенант медицинской службы Геворг Блиджанс. До СВО он более 20 лет работал кардиохирургом.
"Мы вместе с моей командой эвакуировали под дронами противника раненых, в том числе и гражданских. Наша команда попала в западню, находились под укрытием, не могли оттуда выходить. Мы с ребятами собрали одежду гражданскую, зашли туда, переодели их в гражданскую и вывели по очереди", - рассказал он.
Высшие государственные награды РФ, медали Золотая Звезда - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
"Золотую звезду" Героя России передали родным погибшего в СВО прапорщика
14 июня, 22:45
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБелгородАлександр ЛапинБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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