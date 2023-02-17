https://ria.ru/20230217/mordvichev-1852608223.html

Генерал Мордвичев сменил Лапина на посту командующего ЦВО

Генерал Мордвичев сменил Лапина на посту командующего ЦВО - РИА Новости, 17.02.2023

Генерал Мордвичев сменил Лапина на посту командующего ЦВО

Генерала Андрея Мордвичева назначили командующим войсками Центрального военного округа, сообщило Минобороны на своем сайте. РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T11:13

2023-02-17T11:13

2023-02-17T13:39

безопасность

россия

центральный военный округ

александр лапин

вооруженные силы рф

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 фев — РИА Новости. Генерала Андрея Мордвичева назначили командующим войсками Центрального военного округа, сообщило Минобороны на своем сайте."Мордвичев Андрей Николаевич. Командующий войсками Центрального военного округа. Генерал-лейтенант", — сказано на странице.Мордвичев ранее был начальником Южно-Сахалинского гарнизона, в 2017 году принимал Парад Победы в Южно-Сахалинске в должности командира 68-го армейского корпуса.В 2018 году служил первым заместителем командующего и начальника штаба 41-й общевойсковой армии ЦВО, командовал Парадом Победы в Новосибирске.В 2021 году руководил парадом в Волгограде, находясь в должности первого замкома 8-й общевойсковой армией ЮВО, в ноябре 2021-го стал ее командующим. Войсками ЦВО с осени 2017 года командовал генерал-полковник Александр Лапин, который также руководил группировкой "Центр" в специальной военной операции на Украине. В июле 2022 года ему присвоили звание Героя России. В январе некоторые СМИ написали, что Лапина назначили начальником главного штаба Сухопутных войск. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отказался подтвердить или опровергнуть эту информацию, сославшись на секретность некоторых президентских указов.Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Федерации. В состав округа структурно входят зарубежные объекты: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения в Казахстане.

https://ria.ru/20230110/lapin-1843876115.html

https://ria.ru/20230111/naznacheniya-1844224728.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, центральный военный округ, александр лапин, вооруженные силы рф