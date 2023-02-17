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Генерал Мордвичев сменил Лапина на посту командующего ЦВО - РИА Новости, 17.02.2023
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Генерал Мордвичев сменил Лапина на посту командующего ЦВО
Генерал Мордвичев сменил Лапина на посту командующего ЦВО - РИА Новости, 17.02.2023
Генерал Мордвичев сменил Лапина на посту командующего ЦВО
Генерала Андрея Мордвичева назначили командующим войсками Центрального военного округа, сообщило Минобороны на своем сайте. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T11:13
2023-02-17T13:39
безопасность
россия
центральный военный округ
александр лапин
вооруженные силы рф
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 фев — РИА Новости. Генерала Андрея Мордвичева назначили командующим войсками Центрального военного округа, сообщило Минобороны на своем сайте."Мордвичев Андрей Николаевич. Командующий войсками Центрального военного округа. Генерал-лейтенант", — сказано на странице.Мордвичев ранее был начальником Южно-Сахалинского гарнизона, в 2017 году принимал Парад Победы в Южно-Сахалинске в должности командира 68-го армейского корпуса.В 2018 году служил первым заместителем командующего и начальника штаба 41-й общевойсковой армии ЦВО, командовал Парадом Победы в Новосибирске.В 2021 году руководил парадом в Волгограде, находясь в должности первого замкома 8-й общевойсковой армией ЮВО, в ноябре 2021-го стал ее командующим. Войсками ЦВО с осени 2017 года командовал генерал-полковник Александр Лапин, который также руководил группировкой "Центр" в специальной военной операции на Украине. В июле 2022 года ему присвоили звание Героя России. В январе некоторые СМИ написали, что Лапина назначили начальником главного штаба Сухопутных войск. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отказался подтвердить или опровергнуть эту информацию, сославшись на секретность некоторых президентских указов.Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Федерации. В состав округа структурно входят зарубежные объекты: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения в Казахстане.
https://ria.ru/20230110/lapin-1843876115.html
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безопасность, россия, центральный военный округ, александр лапин, вооруженные силы рф
Безопасность, Россия, Центральный военный округ, Александр Лапин, Вооруженные силы РФ
11:13 17.02.2023 (обновлено: 13:39 17.02.2023)
 
Генерал Мордвичев сменил Лапина на посту командующего ЦВО

Генерал-лейтенант Мордвичев возглавил Центральный военный округ вместо Лапина

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкГенерал-лейтенант Андрей Мордвичев
Генерал-лейтенант Андрей Мордвичев - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Генерал-лейтенант Андрей Мордвичев . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 фев — РИА Новости. Генерала Андрея Мордвичева назначили командующим войсками Центрального военного округа, сообщило Минобороны на своем сайте.
"Мордвичев Андрей Николаевич. Командующий войсками Центрального военного округа. Генерал-лейтенант", — сказано на странице.
Мордвичев ранее был начальником Южно-Сахалинского гарнизона, в 2017 году принимал Парад Победы в Южно-Сахалинске в должности командира 68-го армейского корпуса.
В 2018 году служил первым заместителем командующего и начальника штаба 41-й общевойсковой армии ЦВО, командовал Парадом Победы в Новосибирске.
Александр Лапин - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
10 января, 13:05Специальная военная операция на Украине
Песков не подтвердил и не опроверг назначение генерал-полковника Лапина
В 2021 году руководил парадом в Волгограде, находясь в должности первого замкома 8-й общевойсковой армией ЮВО, в ноябре 2021-го стал ее командующим.
Войсками ЦВО с осени 2017 года командовал генерал-полковник Александр Лапин, который также руководил группировкой "Центр" в специальной военной операции на Украине. В июле 2022 года ему присвоили звание Героя России. В январе некоторые СМИ написали, что Лапина назначили начальником главного штаба Сухопутных войск. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отказался подтвердить или опровергнуть эту информацию, сославшись на секретность некоторых президентских указов.
Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Федерации. В состав округа структурно входят зарубежные объекты: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения в Казахстане.
Сергей Суровикин и Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
11 января, 18:37Специальная военная операция на Украине
Суровикина назначили замом командующего группировкой войск на Украине
 
БезопасностьРоссияЦентральный военный округАлександр ЛапинВооруженные силы РФ
 
 
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