11:13 17.02.2023 (обновлено: 13:39 17.02.2023)
Генерал Мордвичев сменил Лапина на посту командующего ЦВО
Генерал-лейтенант Мордвичев возглавил Центральный военный округ вместо Лапина
Генерал-лейтенант Андрей Мордвичев . Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 фев — РИА Новости. Генерала Андрея Мордвичева назначили командующим войсками Центрального военного округа, сообщило Минобороны на своем сайте.
"Мордвичев Андрей Николаевич. Командующий войсками Центрального военного округа. Генерал-лейтенант", — сказано на странице.
Мордвичев ранее был начальником Южно-Сахалинского гарнизона, в 2017 году принимал Парад Победы в Южно-Сахалинске в должности командира 68-го армейского корпуса.
В 2018 году служил первым заместителем командующего и начальника штаба 41-й общевойсковой армии ЦВО, командовал Парадом Победы в Новосибирске.
В 2021 году руководил парадом в Волгограде, находясь в должности первого замкома 8-й общевойсковой армией ЮВО, в ноябре 2021-го стал ее командующим.
Войсками ЦВО с осени 2017 года командовал генерал-полковник Александр Лапин, который также руководил группировкой "Центр" в специальной военной операции на Украине. В июле 2022 года ему присвоили звание Героя России. В январе некоторые СМИ написали, что Лапина назначили начальником главного штаба Сухопутных войск. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отказался подтвердить или опровергнуть эту информацию, сославшись на секретность некоторых президентских указов.
Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Федерации. В состав округа структурно входят зарубежные объекты: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения в Казахстане.