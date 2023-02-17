https://ria.ru/20230217/komanduyuschie-1852680114.html

В России прошла масштабная смена командующих военными округами

В России прошла масштабная смена командующих военными округами - РИА Новости, 17.02.2023

В России прошла масштабная смена командующих военными округами

Министерство обороны России сменило командующих четырьмя военными округами, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T14:20

2023-02-17T14:20

2023-02-17T14:59

безопасность

россия

рустам мурадов

александр лапин

центральный военный округ

южный военный округ

западный военный округ (зво)

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Министерство обороны России сменило командующих четырьмя военными округами, сообщается на сайте ведомства. Так, генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева назначили на должность командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО). Ранее этот пост занимал генерал-полковник Александр Лапин.Генерал-полковник Сергей Кузовлев возглавил Южный военный округ (ЮВО), а генерал-лейтенант Евгений Никифоров — Западный военный округ (ЗВО).Должность командующего Восточным военным округом (ВВО) с октября 2022 года занимает генерал-лейтенант Рустам Мурадов.Всего Россия поделена на пять военных округов — ЗВО, ЮВО, ЦВО, ВВО, а также Северный флот как отдельный округ. В январе министр обороны Сергей Шойгу анонсировал создание двух межвидовых стратегических территориальных объединений вооруженных сил — Московского и Ленинградского. По его словам, это необходимо из-за стремления НАТО нарастить военный потенциал у российских границ, в том числе за счет Финляндии и Швеции.

https://ria.ru/20230203/yuvo-1849436232.html

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безопасность, россия, рустам мурадов, александр лапин, центральный военный округ, южный военный округ, западный военный округ (зво)