https://ria.ru/20230217/komanduyuschie-1852680114.html
В России прошла масштабная смена командующих военными округами
В России прошла масштабная смена командующих военными округами - РИА Новости, 17.02.2023
В России прошла масштабная смена командующих военными округами
Министерство обороны России сменило командующих четырьмя военными округами, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T14:20
2023-02-17T14:20
2023-02-17T14:59
безопасность
россия
рустам мурадов
александр лапин
центральный военный округ
южный военный округ
западный военный округ (зво)
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Министерство обороны России сменило командующих четырьмя военными округами, сообщается на сайте ведомства. Так, генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева назначили на должность командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО). Ранее этот пост занимал генерал-полковник Александр Лапин.Генерал-полковник Сергей Кузовлев возглавил Южный военный округ (ЮВО), а генерал-лейтенант Евгений Никифоров — Западный военный округ (ЗВО).Должность командующего Восточным военным округом (ВВО) с октября 2022 года занимает генерал-лейтенант Рустам Мурадов.Всего Россия поделена на пять военных округов — ЗВО, ЮВО, ЦВО, ВВО, а также Северный флот как отдельный округ. В январе министр обороны Сергей Шойгу анонсировал создание двух межвидовых стратегических территориальных объединений вооруженных сил — Московского и Ленинградского. По его словам, это необходимо из-за стремления НАТО нарастить военный потенциал у российских границ, в том числе за счет Финляндии и Швеции.
https://ria.ru/20230203/yuvo-1849436232.html
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безопасность, россия, рустам мурадов, александр лапин, центральный военный округ, южный военный округ, западный военный округ (зво)
Безопасность, Россия, Рустам Мурадов, Александр Лапин, Центральный военный округ, Южный военный округ, Западный военный округ (ЗВО)
14:20 17.02.2023 (обновлено: 14:59 17.02.2023)
В России прошла масштабная смена командующих военными округами
Минобороны России провело масштабную смену командующих военными округами