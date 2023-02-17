Рейтинг@Mail.ru
В России прошла масштабная смена командующих военными округами - РИА Новости, 17.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230217/komanduyuschie-1852680114.html
В России прошла масштабная смена командующих военными округами
В России прошла масштабная смена командующих военными округами - РИА Новости, 17.02.2023
В России прошла масштабная смена командующих военными округами
Министерство обороны России сменило командующих четырьмя военными округами, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T14:20
2023-02-17T14:59
безопасность
россия
рустам мурадов
александр лапин
центральный военный округ
южный военный округ
западный военный округ (зво)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776037920_471:0:2851:1338_1920x0_80_0_0_ca104eae7cd12e7cda1719b74b6a756c.jpg
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Министерство обороны России сменило командующих четырьмя военными округами, сообщается на сайте ведомства. Так, генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева назначили на должность командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО). Ранее этот пост занимал генерал-полковник Александр Лапин.Генерал-полковник Сергей Кузовлев возглавил Южный военный округ (ЮВО), а генерал-лейтенант Евгений Никифоров — Западный военный округ (ЗВО).Должность командующего Восточным военным округом (ВВО) с октября 2022 года занимает генерал-лейтенант Рустам Мурадов.Всего Россия поделена на пять военных округов — ЗВО, ЮВО, ЦВО, ВВО, а также Северный флот как отдельный округ. В январе министр обороны Сергей Шойгу анонсировал создание двух межвидовых стратегических территориальных объединений вооруженных сил — Московского и Ленинградского. По его словам, это необходимо из-за стремления НАТО нарастить военный потенциал у российских границ, в том числе за счет Финляндии и Швеции.
https://ria.ru/20230203/yuvo-1849436232.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776037920_706:0:2610:1428_1920x0_80_0_0_33c2f45421c0b6a81db0704ddc485f2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, рустам мурадов, александр лапин, центральный военный округ, южный военный округ, западный военный округ (зво)
Безопасность, Россия, Рустам Мурадов, Александр Лапин, Центральный военный округ, Южный военный округ, Западный военный округ (ЗВО)
14:20 17.02.2023 (обновлено: 14:59 17.02.2023)
 
В России прошла масштабная смена командующих военными округами

Минобороны России провело масштабную смену командующих военными округами

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Здание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Министерство обороны России сменило командующих четырьмя военными округами, сообщается на сайте ведомства.
Так, генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева назначили на должность командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО). Ранее этот пост занимал генерал-полковник Александр Лапин.
Генерал-полковник Сергей Кузовлев возглавил Южный военный округ (ЮВО), а генерал-лейтенант Евгений Никифоров — Западный военный округ (ЗВО).
Должность командующего Восточным военным округом (ВВО) с октября 2022 года занимает генерал-лейтенант Рустам Мурадов.
Всего Россия поделена на пять военных округов — ЗВО, ЮВО, ЦВО, ВВО, а также Северный флот как отдельный округ. В январе министр обороны Сергей Шойгу анонсировал создание двух межвидовых стратегических территориальных объединений вооруженных сил — Московского и Ленинградского. По его словам, это необходимо из-за стремления НАТО нарастить военный потенциал у российских границ, в том числе за счет Финляндии и Швеции.
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
3 февраля, 10:19
В зону ответственности ЮВО вошли новые регионы
 
БезопасностьРоссияРустам МурадовАлександр ЛапинЦентральный военный округЮжный военный округЗападный военный округ (ЗВО)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала