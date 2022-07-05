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Военные рассказали, как замыкался "лисичанский котел"

Военные рассказали, как замыкался "лисичанский котел" - РИА Новости, 05.07.2022

Военные рассказали, как замыкался "лисичанский котел"

Корреспонденты РИА Новости присутствовали при боевой операции по окружению украинской группировки под Лисичанском. Ключевым населенным пунктом, за который шли... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T05:08

2022-07-05T05:08

2022-07-05T11:41

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы рф

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ПОСЕЛОК БЕЛОГОРОВКА (ЛНР), 5 июл — РИА Новости. Корреспонденты РИА Новости присутствовали при боевой операции по окружению украинской группировки под Лисичанском. Ключевым населенным пунктом, за который шли бои, стало село Белогоровка — через него проходила последняя полевая дорога, по которой отступали украинские военные.Штурмовала село группировка российских войск "О" ("Отважные").Третьего июля группировка "О" окончательно установила контроль над Белогоровкой и водрузила на администрации российский флаг. Тем самым был освобожден последний населенный пункт в Луганской Народной Республике.В тот же день министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту об освобождении всей территории ЛНР. В результате успешных боевых действий российские войска совместно с подразделениями Народной милиции республики установили полный контроль над Лисичанском и близлежащими населенными пунктами, в том числе Белогоровкой, Новодружеском, Малорязанцевым и Белой горой. Ранее был освобожден еще один крупный город ЛНР — Северодонецк, в котором расположен важный химический комбинат "Азот".За успешное завершение операции по освобождению ЛНР Владимир Путин присвоил звание Героев России командующему группировкой "Центр" (они же "Отважные") генерал-полковнику Александру Лапину и заместителю командующего 8-й армией Южного военного округа генерал-майору Эседулле Абачеву.Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля. Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, вооруженные силы рф, украина, в мире