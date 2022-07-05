05:08 05.07.2022 (обновлено: 11:41 05.07.2022)
Военные рассказали, как замыкался "лисичанский котел"
Группировка "Отважные" 3 июля установила контроль над Белогоровкой и водрузила флаг России
Вид с трассы Лисичанск - Золотое на Лисичанск. Архивное фото
ПОСЕЛОК БЕЛОГОРОВКА (ЛНР), 5 июл — РИА Новости. Корреспонденты РИА Новости присутствовали при боевой операции по окружению украинской группировки под Лисичанском. Ключевым населенным пунктом, за который шли бои, стало село Белогоровка — через него проходила последняя полевая дорога, по которой отступали украинские военные.
Штурмовала село группировка российских войск "О" ("Отважные").
"Используя "дымы" 3Д6, чтобы их наводящие ПТУРы нас не поразили, мы зашли в населенный пункт Белогоровка <…> Группировка "Отважные" — не просто так нас называют — свою задачу выполнила в полном объеме, потому что данная группировка на данных фронтах выполняла основную задачу", — рассказал агентству один из военных.
Третьего июля группировка "О" окончательно установила контроль над Белогоровкой и водрузила на администрации российский флаг. Тем самым был освобожден последний населенный пункт в Луганской Народной Республике.
В тот же день министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту об освобождении всей территории ЛНР. В результате успешных боевых действий российские войска совместно с подразделениями Народной милиции республики установили полный контроль над Лисичанском и близлежащими населенными пунктами, в том числе Белогоровкой, Новодружеском, Малорязанцевым и Белой горой. Ранее был освобожден еще один крупный город ЛНР — Северодонецк, в котором расположен важный химический комбинат "Азот".
За успешное завершение операции по освобождению ЛНР Владимир Путин присвоил звание Героев России командующему группировкой "Центр" (они же "Отважные") генерал-полковнику Александру Лапину и заместителю командующего 8-й армией Южного военного округа генерал-майору Эседулле Абачеву.
Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля. Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.