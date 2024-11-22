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Белоусов провел совещание в пункте управления группировки войск "Север" - РИА Новости, 22.11.2024
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10:02 22.11.2024 (обновлено: 10:12 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/belousov-1985134226.html
Белоусов провел совещание в пункте управления группировки войск "Север"
Белоусов провел совещание в пункте управления группировки войск "Север" - РИА Новости, 22.11.2024
Белоусов провел совещание в пункте управления группировки войск "Север"
Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов провел совещание в пункте управления группировки войск "Север", заслушал доклады командования по обстановке и обеспечению... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T10:02
2024-11-22T10:12
специальная военная операция на украине
безопасность
андрей белоусов
александр лапин
министерство обороны рф (минобороны рф)
нато
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов провел совещание в пункте управления группировки войск "Север", заслушал доклады командования по обстановке и обеспечению войск в зоне спецоперации, сообщили в министерстве. "Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел рабочее совещание на пункте управления группировки войск "Север", где заслушал доклады командования по текущей обстановке, обеспечению войск в зоне проведения специальной военной операции и характеру действий противника", - говорится в сообщении. По данным ведомства, командующий группировкой генерал-полковник Александр Лапин доложил министру о ходе выполнения боевых задач на операционных направлениях группировки и особенностях применения оперативно-тактической и армейской авиации, артиллерии и беспилотников в зоне ответственности. "Также на командном пункте Андрею Белоусову было представлено применяемое противником вооружение производства стран НАТО, в том числе беспилотные летательные аппараты, средства связи и стрелковое вооружение", - сообщили в Минобороны. Отмечается, что министр поблагодарил командиров подразделений группировки за высокие результаты боевой работы и вручил военнослужащим, проявившим отвагу, мужество и героизм, государственные награды. Кроме того, на одном из полигонов группировки войск "Север" Белоусов проверил организацию боевой подготовки военнослужащих, где в настоящее время осуществляется боевое слаживание подразделений, и вручил государственные награды.
https://ria.ru/20241122/istrebitel-1984654067.html
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Совещание Белоусова в пункте управления группировки войск "Север"
Белоусов провел совещание в пункте управления группировки войск "Север" и заслушал доклады командования по обстановке, сообщило Минобороны.
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безопасность, андрей белоусов, александр лапин, министерство обороны рф (минобороны рф), нато
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Андрей Белоусов, Александр Лапин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), НАТО
Белоусов провел совещание в пункте управления группировки войск "Север"

Белоусов провел совещание в пункте управления "Севера" и заслушал доклады

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов провел совещание в пункте управления группировки войск "Север", заслушал доклады командования по обстановке и обеспечению войск в зоне спецоперации, сообщили в министерстве.
"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел рабочее совещание на пункте управления группировки войск "Север", где заслушал доклады командования по текущей обстановке, обеспечению войск в зоне проведения специальной военной операции и характеру действий противника", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, командующий группировкой генерал-полковник Александр Лапин доложил министру о ходе выполнения боевых задач на операционных направлениях группировки и особенностях применения оперативно-тактической и армейской авиации, артиллерии и беспилотников в зоне ответственности.
"Также на командном пункте Андрею Белоусову было представлено применяемое противником вооружение производства стран НАТО, в том числе беспилотные летательные аппараты, средства связи и стрелковое вооружение", - сообщили в Минобороны.
Отмечается, что министр поблагодарил командиров подразделений группировки за высокие результаты боевой работы и вручил военнослужащим, проявившим отвагу, мужество и героизм, государственные награды. Кроме того, на одном из полигонов группировки войск "Север" Белоусов проверил организацию боевой подготовки военнослужащих, где в настоящее время осуществляется боевое слаживание подразделений, и вручил государственные награды.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАндрей БелоусовАлександр ЛапинМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)НАТО
 
 
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