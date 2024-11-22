https://ria.ru/20241122/belousov-1985134226.html

Белоусов провел совещание в пункте управления группировки войск "Север"

Белоусов провел совещание в пункте управления группировки войск "Север" - РИА Новости, 22.11.2024

Белоусов провел совещание в пункте управления группировки войск "Север"

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов провел совещание в пункте управления группировки войск "Север", заслушал доклады командования по обстановке и обеспечению... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T10:02

2024-11-22T10:02

2024-11-22T10:12

специальная военная операция на украине

безопасность

андрей белоусов

александр лапин

министерство обороны рф (минобороны рф)

нато

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов провел совещание в пункте управления группировки войск "Север", заслушал доклады командования по обстановке и обеспечению войск в зоне спецоперации, сообщили в министерстве. "Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел рабочее совещание на пункте управления группировки войск "Север", где заслушал доклады командования по текущей обстановке, обеспечению войск в зоне проведения специальной военной операции и характеру действий противника", - говорится в сообщении. По данным ведомства, командующий группировкой генерал-полковник Александр Лапин доложил министру о ходе выполнения боевых задач на операционных направлениях группировки и особенностях применения оперативно-тактической и армейской авиации, артиллерии и беспилотников в зоне ответственности. "Также на командном пункте Андрею Белоусову было представлено применяемое противником вооружение производства стран НАТО, в том числе беспилотные летательные аппараты, средства связи и стрелковое вооружение", - сообщили в Минобороны. Отмечается, что министр поблагодарил командиров подразделений группировки за высокие результаты боевой работы и вручил военнослужащим, проявившим отвагу, мужество и героизм, государственные награды. Кроме того, на одном из полигонов группировки войск "Север" Белоусов проверил организацию боевой подготовки военнослужащих, где в настоящее время осуществляется боевое слаживание подразделений, и вручил государственные награды.

https://ria.ru/20241122/istrebitel-1984654067.html

https://ria.ru/20241122/oreshnik_putin-1985104980.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Совещание Белоусова в пункте управления группировки войск "Север" Белоусов провел совещание в пункте управления группировки войск "Север" и заслушал доклады командования по обстановке, сообщило Минобороны. 2024-11-22T10:02 true PT1M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, андрей белоусов, александр лапин, министерство обороны рф (минобороны рф), нато