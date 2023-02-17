Рейтинг@Mail.ru
В Минобороны подтвердили назначение Мордвичева командующим войсками ЦВО - РИА Новости, 17.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230217/naznachenie-1852662489.html
В Минобороны подтвердили назначение Мордвичева командующим войсками ЦВО
В Минобороны подтвердили назначение Мордвичева командующим войсками ЦВО - РИА Новости, 17.02.2023
В Минобороны подтвердили назначение Мордвичева командующим войсками ЦВО
Генерал-лейтенант Андрей Мордвичев назначен командующим войсками Центрального военного округа (ЦВО), говорится на сайте Минобороны РФ. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T13:32
2023-02-17T13:37
россия
безопасность
центральный военный округ
александр лапин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852607446_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1ae36944a415e056cf9f0cdfc735d876.jpg
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Генерал-лейтенант Андрей Мордвичев назначен командующим войсками Центрального военного округа (ЦВО), говорится на сайте Минобороны РФ.Ранее пост командующего ЦВО занимал генерал-полковник Александр Лапин."Мордвичев Андрей Николаевич. Командующий войсками Центрального военного округа. Генерал-лейтенант", - сказано на сайте ведомства.
https://ria.ru/20230215/rszo-1852060744.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852607446_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_2553eaed9c58fd04e60669583b191dc0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, безопасность, центральный военный округ, александр лапин
Россия, Безопасность, Центральный военный округ, Александр Лапин
13:32 17.02.2023 (обновлено: 13:37 17.02.2023)
 
В Минобороны подтвердили назначение Мордвичева командующим войсками ЦВО

В Минобороны подтвердили назначение генерал-лейтенанта Мордвичева командующим войсками ЦВО

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкАндрей Мордвичёв
Андрей Мордвичёв - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Андрей Мордвичёв . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Генерал-лейтенант Андрей Мордвичев назначен командующим войсками Центрального военного округа (ЦВО), говорится на сайте Минобороны РФ.
Ранее пост командующего ЦВО занимал генерал-полковник Александр Лапин.
"Мордвичев Андрей Николаевич. Командующий войсками Центрального военного округа. Генерал-лейтенант", - сказано на сайте ведомства.
Работа расчета РСЗО - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
15 февраля, 05:12Специальная военная операция на Украине
Минобороны показало работу российских военнослужащих из расчета РСЗО
 
РоссияБезопасностьЦентральный военный округАлександр Лапин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала