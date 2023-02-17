https://ria.ru/20230217/naznachenie-1852662489.html
В Минобороны подтвердили назначение Мордвичева командующим войсками ЦВО
В Минобороны подтвердили назначение Мордвичева командующим войсками ЦВО - РИА Новости, 17.02.2023
В Минобороны подтвердили назначение Мордвичева командующим войсками ЦВО
Генерал-лейтенант Андрей Мордвичев назначен командующим войсками Центрального военного округа (ЦВО), говорится на сайте Минобороны РФ. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T13:32
2023-02-17T13:32
2023-02-17T13:37
россия
безопасность
центральный военный округ
александр лапин
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Генерал-лейтенант Андрей Мордвичев назначен командующим войсками Центрального военного округа (ЦВО), говорится на сайте Минобороны РФ.Ранее пост командующего ЦВО занимал генерал-полковник Александр Лапин."Мордвичев Андрей Николаевич. Командующий войсками Центрального военного округа. Генерал-лейтенант", - сказано на сайте ведомства.
https://ria.ru/20230215/rszo-1852060744.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, безопасность, центральный военный округ, александр лапин
Россия, Безопасность, Центральный военный округ, Александр Лапин
13:32 17.02.2023 (обновлено: 13:37 17.02.2023)
В Минобороны подтвердили назначение Мордвичева командующим войсками ЦВО
В Минобороны подтвердили назначение генерал-лейтенанта Мордвичева командующим войсками ЦВО