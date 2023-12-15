https://ria.ru/20231215/sanktsii-1915945756.html

Япония вводит санкции против генерал-полковника Александра Лапина

Япония вводит санкции против генерал-полковника Александра Лапина - РИА Новости, 15.12.2023

Япония вводит санкции против генерал-полковника Александра Лапина

Япония ввела санкции против генерал-полковника Александра Лапина, обнародовал МИД Японии. РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T07:55

2023-12-15T07:55

2023-12-15T10:48

политика

япония

россия

александр лапин

татьяна москалькова

ксения мишонова

санкции в отношении россии

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ТОКИО, 15 дек - РИА Новости. Япония ввела санкции против генерал-полковника Александра Лапина, обнародовал МИД Японии.В новом санкционном списке оказались: уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова, вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева, министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков, начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ Сергей Рудской, генерал-полковник Евгений Никифоров, генерал-полковник Сергей Кузовлев, генерал-лейтенант Андрей Мордвичев, генерал-полковник Александр Лапин, замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова, генерал-полковник Евгений Бурдинский, генерал-лейтенант Андрей Иванаев, полковник Сергей Мучкаев, а также Гульбахор Исмаилова и Игорь Чайка, указанные, соответственно, как "родственники" бизнесмена Алишера Усманова и полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки, и другие.Помимо этого, опубликован список из представителей новых российских регионов, чьи активы также могут быть заморожены: мэр Мариуполя Олег Моргун, уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова, директор детского дома в Херсонской области Виталий Сук, сенатор от Херсонской области Константин Басюк, сенатор от Запорожской области Дмитрий Ворона, сенатор от ЛНР Дарья Лантратова, министр культуры Крыма Татьяна Манежина, советник главы ДНР по правам детей Элеонора Федоренко, фигуранты "дела MH17" Леонид Харченко и Сергей Дубинский.

https://ria.ru/20231215/sanktsii-1915928372.html

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политика, япония, россия, александр лапин, татьяна москалькова, ксения мишонова, санкции в отношении россии