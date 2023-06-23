https://ria.ru/20230623/sanktsii-1880028506.html
Евросоюз ввел санкции против генерал-полковника Лапина
Евросоюз ввел санкции против генерал-полковника Лапина - РИА Новости, 23.06.2023
Евросоюз ввел санкции против генерал-полковника Лапина
Евросоюз ввел санкции против генерал-полковника Александра Лапина и замглавы Минобороны РФ Татьяны Шевцовой, говорится в официальном журнале ЕС. РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T15:29
2023-06-23T15:29
2023-06-23T15:29
специальная военная операция на украине
экономика
александр лапин
татьяна шевцова
евросоюз
россия
украина
санкции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/17/1755963365_0:66:3072:1794_1920x0_80_0_0_0610b18a5213b8bb18c046d1b440437d.jpg
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Евросоюз ввел санкции против генерал-полковника Александра Лапина и замглавы Минобороны РФ Татьяны Шевцовой, говорится в официальном журнале ЕС. Как утверждается в заявлении, санкции против Лапина введены в связи с ситуацией на Украине. Ранее Совет ЕС окончательно утвердил новый пакет, в который вошел целый комплекс дополнительных экономических и персональных ограничений, а также механизм по борьбе с обходом антироссийских санкций, который будет применяться "в крайнем случае" в отношении третьих стран. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20230605/sanktsii-1876103180.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/17/1755963365_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_e5d6c633e941e1876a827c801f5b2caa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, александр лапин, татьяна шевцова, евросоюз, россия, украина, санкции, санкции в отношении россии
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Александр Лапин, Татьяна Шевцова, Евросоюз, Россия, Украина, Санкции, Санкции в отношении России
Евросоюз ввел санкции против генерал-полковника Лапина
Евросоюз ввел санкции против генерал-полковника Лапина и замглавы Минобороны Шевцовой
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости.
Евросоюз ввел санкции против генерал-полковника Александра Лапина и замглавы Минобороны РФ Татьяны Шевцовой, говорится в официальном журнале
ЕС.
Как утверждается в заявлении, санкции против Лапина введены в связи с ситуацией на Украине.
Ранее Совет ЕС окончательно утвердил новый пакет, в который вошел целый комплекс дополнительных экономических и персональных ограничений, а также механизм по борьбе с обходом антироссийских санкций, который будет применяться "в крайнем случае" в отношении третьих стран.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Санкции в конце концов убьют экономику. Вопрос в том, чью