https://ria.ru/20230623/sanktsii-1880028506.html

Евросоюз ввел санкции против генерал-полковника Лапина

Евросоюз ввел санкции против генерал-полковника Лапина - РИА Новости, 23.06.2023

Евросоюз ввел санкции против генерал-полковника Лапина

Евросоюз ввел санкции против генерал-полковника Александра Лапина и замглавы Минобороны РФ Татьяны Шевцовой, говорится в официальном журнале ЕС. РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T15:29

2023-06-23T15:29

2023-06-23T15:29

специальная военная операция на украине

экономика

александр лапин

татьяна шевцова

евросоюз

россия

украина

санкции

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Евросоюз ввел санкции против генерал-полковника Александра Лапина и замглавы Минобороны РФ Татьяны Шевцовой, говорится в официальном журнале ЕС. Как утверждается в заявлении, санкции против Лапина введены в связи с ситуацией на Украине. Ранее Совет ЕС окончательно утвердил новый пакет, в который вошел целый комплекс дополнительных экономических и персональных ограничений, а также механизм по борьбе с обходом антироссийских санкций, который будет применяться "в крайнем случае" в отношении третьих стран. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230605/sanktsii-1876103180.html

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Ольга Фомченкова

экономика, александр лапин, татьяна шевцова, евросоюз, россия, украина, санкции, санкции в отношении россии