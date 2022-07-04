https://ria.ru/20220704/spetsoperatsiya-1800226455.html

Спецоперация, 4 июля: Шойгу доложил Путину об освобождении ЛНР

Спецоперация, 4 июля: Шойгу доложил Путину об освобождении ЛНР - РИА Новости, 04.07.2022

Спецоперация, 4 июля: Шойгу доложил Путину об освобождении ЛНР

В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, в ходе которой министр доложил президенту об освобождении ЛНР... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T23:04

2022-07-04T23:04

2022-07-04T23:04

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

войска воздушно-космической обороны

вооруженные силы рф

су-25

донецкая народная республика

сергей шойгу

россия

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, в ходе которой министр доложил президенту об освобождении ЛНР. Путин распорядился наградить всех отличившихся участников спецоперации.Президент заявил, что подразделения, участвовавшие в освобождении ЛНР, должны отдохнуть и нарастить свои боевые возможности, в то время как группировки "Восток" и Запад" должны выполнять свои задачи в ходе спецоперации по прежнему плану.Шойгу доложил Путину об освобождении ЛНРВ понедельник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, отчитываясь перед президентом России Владимиром Путиным, заявил, что операция по освобождению ЛНР успешно завершена. По его словам, украинские войска оставили в Лисичанске при отступлении 39 танков и других бронемашин, 11 орудий и минометов, 48 противотанковых ракетных комплексов.Общие потери войск Украины за две недели, при освобождении ВС РФ Луганской народной республики, составили 5 тысяч 469 человек, сообщил Шойгу в докладе президенту РФ Путину.По его словам, в течение двух недель были окружены и ликвидированы группировки в "горском котле" в районах Лисичанска и Северодонецка, взято под контроль 25 населенных пунктов, наиболее крупные из которых Северодонецк, Золотое, Горское, Волчеяровка. Шойгу уточнил, что операция была завершена освобождением одного из крупнейших городов Луганской народной республики Лисичанска, всего в ходе активных наступательных действий взято под контроль 670 квадратных километров территории.Он добавил, что российские военные и подразделения Народной милиции ЛНР уничтожили за последние две недели 196 украинских танков и бронемашин, 12 самолетов и один вертолет. Кроме того, были уничтожены 166 орудий полевой и минометной артиллерии и 216 автомобилей различного назначения.Спецоперация продолжаетсяПрезидент Владимир Путин на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу предложил наградить всех отличившихся участников спецоперации на Украине. Он добавил, что подразделения, участвовавшие в освобождении ЛНР, должны отдохнуть и нарастить свои боевые возможности.При этом группировки "Восток" и Запад" должны выполнять свои задачи в ходе спецоперации по прежнему плану, заявил Путин.Президент также сообщил, что генерал-полковник Александр Лапин и генерал армии Сергей Суровикин доложили ему о ходе выполнения поставленных перед ними задачи и свои предложения по ситуации в Донбассе.Путин сообщил, что подпишет в понедельник указ о присвоении званий Героев России командующему группировки "Центр" генерал-полковнику Лапину и заместителю командующего Восьмой армии Южного военного округа генерал-майору Эседулле Абачеву.Подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил РИА Новости, что военные республики будут продолжать вместе с донецкими и российскими силами освободительную операцию в Донбассе. Он добавил, что силы республики работают в районе Северска в ДНР, куда отошли украинские войска из Лисичанска.Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил: чтобы обеспечить безопасную жизнь в республике, нужно отодвинуть противника на такое расстояние, чтобы он не мог обстреливать республику из дальнобойных орудий и РСЗО, задачу денацификации территории всей Украины никто не отменял.Ход операцииРоссийские системы ПВО за минувшие сутки сбили восемь украинских беспилотников, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. Кроме того, российская ПВО за сутки перехватила 11 снарядов РСЗО "Ураган" в ЛНР, ДНР и Харьковской области.ВКС России высокоточным оружием уничтожили украинскую батарею реактивных систем залпового огня "Град", добавили в Минобороны РФ. ВКС России высокоточным оружием поразили в Харькове пункты временной дислокации двух украинских бригад, в которых находились около 200 украинских военных.Российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили два пункта управления и три склада боеприпасов, а также живую силу и технику украинских военных, следует из сводки министерства обороны России, распространенной в понедельник. Воздушно-космические силы России в воздушном бою в небе над ДНР сбили украинский штурмовик Су-25, а российская авиация высокоточным оружием поразила четыре украинских взвода РСЗО в различных населенных пунктах ДНР.В результате успешного наступления ВС РФ в ЛНР украинское командование потеряло управление отступающими войсками, подчеркнули в военном ведомстве.Российские войска с начала военной спецоперации на Украине уничтожили более 1800 летательных аппаратов, в том числе 230 самолетов, сообщили в министерстве обороны.

https://ria.ru/20220429/nagrady-1786137276.html

https://ria.ru/20220704/donbass-1799981211.html

https://ria.ru/20220701/medtsentr-1799453796.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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