https://ria.ru/20230217/spetsoperatsiya-1852795269.html

Спецоперация, 17 февраля: Мордвичева назначили командующим ЦВО

Спецоперация, 17 февраля: Мордвичева назначили командующим ЦВО - РИА Новости, 17.02.2023

Спецоперация, 17 февраля: Мордвичева назначили командующим ЦВО

Генерал-лейтенант Андрей Мордвичев стал командующим войсками Центрального военного округа (ЦВО), сообщили в Минобороны РФ. Ранее этот пост занимал... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T22:06

2023-02-17T22:06

2023-02-17T22:06

специальная военная операция на украине

россия

украина

киев

мария захарова

виктория нуланд

александр лапин

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852607446_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1ae36944a415e056cf9f0cdfc735d876.jpg

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Генерал-лейтенант Андрей Мордвичев стал командующим войсками Центрального военного округа (ЦВО), сообщили в Минобороны РФ. Ранее этот пост занимал генерал-полковник Александр Лапин. Вооруженные силы РФ в четверг нанесли удар по предприятиям, обеспечивающим войска Украины топливом и боеприпасами. Также российское военное ведомство сообщило об ударах на купянском, краснолиманском, южно-донецком и запорожском направлениях. Кадровые перестановки Минобороны России в пятницу на своем сайте обновило данные о командующих военными округами. Генерал-лейтенант Андрей Мордвичев назначен командующим войсками Центрального военного округа (ЦВО). Ранее эту должность занимал генерал-полковник Александр Лапин. Командующим Южным военным округом (ЮВО) стал генерал-полковник Сергей Кузовлев, Западным военным округом (ЗВО) генерал-лейтенант Евгений Никифоров. В октябре 2022 года стало известно о назначении генерал-лейтенанта Рустама Мурадова командующим Восточным военным округом. Ход операции Минобороны РФ сообщило в пятницу об ударах на купянском, краснолиманском, южно-донецком и запорожском направлениях. По данным ведомства, на купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 170 военнослужащих. "Южная" группировка российских войск в ходе наступательных действий на донецком направлении за сутки уничтожила до 200 украинских военных, склад с боеприпасами и шесть единиц техники, сообщили в пятницу в российском военном ведомстве. Группировка войск "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях нанесла удары по подразделениям украинской армии в районе Угледара в ДНР, а также Ольговского и Магдалиновки в Запорожской области, в результате чего потери украинских военнослужащих составили более 70 человек и девять единиц техники. Также, как сообщили в МО РФ, российские артиллеристы уничтожили за сутки на херсонском направлении до 35 украинских военнослужащих, 12 автомобилей, две самоходные гаубицы "Акация", а также одну установку реактивной системы залпового огня HIMARS. Как заявили в минобороны, вооруженные силы РФ в четверг нанесли удар по предприятиям, обеспечивающим войска Украины топливом и боеприпасами. Цели ударов достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщили в ведомстве. Также там уточнили, что "в результате удара нарушено снабжение группировок ВСУ топливом, значительно сокращены возможности производства на Украине взрывчатых веществ, порохов и твердого ракетного топлива". Кроме того, российская противовоздушная оборона сбила украинский вертолет Ми-8 в Херсонской области. Отмечается, что также уничтожены девять беспилотников в Луганской и Донецкой Народных Республиках, а также перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и одна противорадиолокационная ракета HARM. Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил вечером в пятницу, что населенный пункт Парасковиевка в ДНР полностью находится под российским контролем после занятия ее подразделениями группы. Вокруг операции Генсек НАТО Йенс Столтенберг, приехав на Мюнхенскую конференцию по безопасности в пятницу, заявил, что единственный путь гарантировать продолжительный и справедливый мир на Украине – это дать Киеву военную поддержку. Он добавил, что ранее призвал всех членов НАТО "поставлять Украине современное оружие, включая танки". Он заявил, что члены НАТО "постоянно обсуждают различные поставки", но вдаваться в детали отказался. Генсек также отметил, что альянс по-прежнему готов "поддерживать Украину так долго, как потребуется". Тем временем Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьером Нидерландов Марком Рютте в Киеве заявил, что в поставках оружия Украине не должно быть табу. В свою очередь Рютте сказал, что пока не готов предметно обсуждать с Зеленским "авиационную коалицию". Западный мир должен найти "силу и смелость" выстроить диалог с Россией, без которого не возможен мир в Европе, но сейчас не время для этого диалога, тем временем заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на сессии Мюнхенской конференции по безопасности. Прозвучали в Мюнхене и другие оценки текущей ситуации на Украине. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в Германии нет единства по поводу поставок оружия Киеву и санкций против России. Он также упомянул, что приверженцы поставок также иной раз вынуждены признать, что подобные решения принимаются коллективно на уровне содружества партнеров. Поставки Западом вооружений на Украину прокомментировали в МИД РФ. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что накачка Киева западными вооружениями, а также целенаправленное стимулирование конфронтации Украины и России может плохо закончиться. Захарова также высказалась о недавних словах заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд об ударах по Крыму. Ранее Нуланд назвала российские военные объекты на полуострове "легитимными целями" для Украины, добавив, что США поддерживают удары по ним. "Я хотела бы дать совет Виктории Нуланд. Виктория, займитесь белыми шарами и НЛО, они в большом количестве бороздят просторы США. И, как мы видим, что-то у вас не очень получается с этими неопознанными объектами справляться оперативно и эффективно. Над вами ваши люди смеются, а вы все грезите поражением России и теперь еще призываете киевский режим начать атаку на Крым. У вас дома, Виктория, есть чем заняться", - сказала Захарова на брифинге в пятницу.

https://ria.ru/20230217/bezopasnost-1852780515.html

https://ria.ru/20230217/rossiya-1852529089.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, украина, киев, мария захарова, виктория нуланд, александр лапин, нато, центральный военный округ, южный военный округ, ми-8 амтш