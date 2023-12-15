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Япония ввела санкции против 35 россиян - РИА Новости, 15.12.2023
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09:02 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/sanktsii-1915949926.html
Япония ввела санкции против 35 россиян
Япония ввела санкции против 35 россиян - РИА Новости, 15.12.2023
Япония ввела санкции против 35 россиян
Япония ввела санкции и готова заморозить активы 35 лиц из России, список, в котором фигурируют имена военных, политиков и чиновников, в том числе из новых... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T09:02
2023-12-15T09:02
политика
россия
япония
донецкая народная республика
сергей рудской
ксения мишонова
татьяна москалькова
санкции в отношении россии
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ТОКИО, 15 дек - РИА Новости. Япония ввела санкции и готова заморозить активы 35 лиц из России, список, в котором фигурируют имена военных, политиков и чиновников, в том числе из новых регионов РФ, обнародовал МИД Японии. В новом санкционном списке оказались: уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова, вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева, министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков, начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ Сергей Рудской, генерал-полковник Евгений Никифоров, генерал-полковник Сергей Кузовлев, генерал-лейтенант Андрей Мордвичев, генерал-полковник Александр Лапин, замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова, генерал-полковник Евгений Бурдинский, генерал-лейтенант Андрей Иванаев, полковник Сергей Мучкаев, а также Гульбахор Исмаилова и Игорь Чайка, указанные, соответственно, как "родственники" бизнесмена Алишера Усманова и полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки, и другие. Помимо этого, опубликован список из представителей новых российских регионов, чьи активы также могут быть заморожены: мэр Мариуполя Олег Моргун, уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова, директор детского дома в Херсонской области Виталий Сук, сенатор от Херсонской области Константин Басюк, сенатор от Запорожской области Дмитрий Ворона, сенатор от ЛНР Дарья Лантратова, министр культуры Крыма Татьяна Манежина, советник главы ДНР по правам детей Элеонора Федоренко, фигуранты "дела MH17" Леонид Харченко и Сергей Дубинский.
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политика, россия, япония, донецкая народная республика, сергей рудской, ксения мишонова, татьяна москалькова, санкции в отношении россии
Политика, Россия, Япония, Донецкая Народная Республика, Сергей Рудской, Ксения Мишонова, Татьяна Москалькова, Санкции в отношении России
Япония ввела санкции против 35 россиян

Япония ввела санкции против 35 человек из России, в том числе из новых регионов

© iStock.com / AlxeyPnferovВид на Токио, Япония
Вид на Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© iStock.com / AlxeyPnferov
Вид на Токио, Япония . Архивное фото
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ТОКИО, 15 дек - РИА Новости. Япония ввела санкции и готова заморозить активы 35 лиц из России, список, в котором фигурируют имена военных, политиков и чиновников, в том числе из новых регионов РФ, обнародовал МИД Японии.
В новом санкционном списке оказались: уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова, вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева, министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков, начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ Сергей Рудской, генерал-полковник Евгений Никифоров, генерал-полковник Сергей Кузовлев, генерал-лейтенант Андрей Мордвичев, генерал-полковник Александр Лапин, замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова, генерал-полковник Евгений Бурдинский, генерал-лейтенант Андрей Иванаев, полковник Сергей Мучкаев, а также Гульбахор Исмаилова и Игорь Чайка, указанные, соответственно, как "родственники" бизнесмена Алишера Усманова и полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки, и другие.
Помимо этого, опубликован список из представителей новых российских регионов, чьи активы также могут быть заморожены: мэр Мариуполя Олег Моргун, уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова, директор детского дома в Херсонской области Виталий Сук, сенатор от Херсонской области Константин Басюк, сенатор от Запорожской области Дмитрий Ворона, сенатор от ЛНР Дарья Лантратова, министр культуры Крыма Татьяна Манежина, советник главы ДНР по правам детей Элеонора Федоренко, фигуранты "дела MH17" Леонид Харченко и Сергей Дубинский.
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ПолитикаРоссияЯпонияДонецкая Народная РеспубликаСергей РудскойКсения МишоноваТатьяна МоскальковаСанкции в отношении России
 
 
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