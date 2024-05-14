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Биография Юрия Трутнева

Биография Юрия Трутнева - РИА Новости, 14.05.2024

Биография Юрия Трутнева

Юрий Петрович Трутнев родился 1 марта 1956 года в Перми. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T22:14

2024-05-14T22:14

2024-05-14T22:14

справки

юрий трутнев

пермь

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Юрий Петрович Трутнев родился 1 марта 1956 года в Перми. В 1978 году окончил Пермский политехнический институт (ныне Пермский национальный исследовательский политехнический университет), получив специальность "горный инженер".Во время учебы при прохождении производственной практики работал помощником бурильщика, оператором по добыче нефти и газа в нефтегазодобывающих управлениях (НГДУ) "Полазнанефть", "Коминефть".С 1978 года – инженер, младший научный сотрудник ПермНИПИнефти.С 1981 года по 1988 год работал в Пермском городском, областном комитете комсомола, областном спорткомитете.В 1988 году Юрий Трутнев создал и возглавил физкультурно-оздоровительное объединение "Контакт".С 1990 года – генеральный директор предприятия "ЭКС ЛИМИТЕД", с 1996 года – президент АО "Э.К.С. Интернешнл", объединившего предприятия группы "ЭКС".С 1994 года – председатель комитета по экономической политике и налогам областного законодательного собрания и депутат Пермской городской думы. В декабре 1996 года в первом туре одержал победу на выборах главы города Пермь. С 9 декабря 1996 года – глава города Пермь.В декабре 2000 года в первом туре одержал победу на выборах губернатора Пермской области (ныне в составе Пермского края). С 2000 года по 2004 года – губернатор Пермской области.В 2004-2012 годах – министр природных ресурсов Российской Федерации.В 2012-2013 годах был помощником президента России.31 августа 2013 года Юрий Трутнев был назначен заместителем председателя правительства РФ – полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе.Был переназначен в этой должности 18 мая 18 мая 2018 года и 21 января 2020 года. Действительный государственный советник 1-го класса (2012).Награжден орденом Почета (1998) и орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2016), медалью Столыпина П.А. I (2016) и II степени (2011). Юрий Трутнев занимается восточными единоборствами. Является обладателем 6 дана киокусинкай. Он сопредседатель Российского союза боевых искусств (совместно с Сергеем Кириенко). Член президиума Ассоциации киокусинкай России. В 2011 году стал одним из инициаторов создания Всемирного союза киокусинкай. Политик также увлекался автогонками. С 2000 по 2004 год регулярно участвовал в этапах чемпионата и кубка России по автомобильному ралли. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, юрий трутнев, пермь