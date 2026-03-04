Совфед заслушает Трутнева и Москалькову, обсудит кандидатов в Верховный суд

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. В Совфеде выступит вице-премьер РФ - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, в рамках "правительственного часа" он расскажет о стратегических направлениях развития Дальнего Востока, говорится в повестке.

В повестке заседания СФ - внесение изменений в КоАП РФ, устанавливающие ответственность за осуществление перевозок пассажиров и багажа легковым такси без страхования жизни, здоровья и имущества пассажиров, а также поправки, касающиеся совершенствования механизма привлечения к ответственности за показ фильма без прокатного удостоверения.