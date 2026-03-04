Рейтинг@Mail.ru
01:46 04.03.2026
Совфед заслушает Трутнева и Москалькову, обсудит кандидатов в Верховный суд
Совфед заслушает Трутнева и Москалькову, обсудит кандидатов в Верховный суд
Совфед заслушает Трутнева и Москалькову, обсудит кандидатов в Верховный суд

Вице-премьер Трутнев выступит в Совфеде с докладом о развитии Дальнего Востока

© РИА Новости / Мария Девахина
Здание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. В Совфеде выступит вице-премьер РФ - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, в рамках "правительственного часа" он расскажет о стратегических направлениях развития Дальнего Востока, говорится в повестке.
Содокладчиком выступит министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
20.02.2026
В Совфед поступило представление Путина о назначении Давыдова зампредом ВС
20 февраля, 18:57
Сенаторы также заслушают доклад уполномоченного по правам человека РФ Татьяны Москальковой о деятельности за 2025 год.
Законодатели рассмотрят представления президента РФ Владимира Путина о назначении четырех заместителей председателя Верховного суда и двоих судей Верховного суда РФ. Кандидатуры представит председатель ВС Игорь Краснов.
Предлагается назначить Владимира Давыдова на должность первого зампредседателя Верховного суда РФ; Николая Тимошина на должность зампредседателя Верховного суда - председателя Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда; Олега Нефедова на должность зампредседателя Верховного суда - председателя Дисциплинарной коллегии Верховного суда; Владимира Хомчика на должность зампредседателя Верховного суда - председателя Судебной коллегии по делам военнослужащих ВС РФ.
Андрея Ноговицына и Дениса Кунева предлагается назначить на должности судей Верховного суда РФ. Кроме того, кандидатура судьи Верховного суда Олега Зателепина будет представлена для утверждения членом Президиума ВС РФ.
18.02.2026
Глава МЧС выступит в Совфеде в рамках "правительственного часа"
18 февраля, 00:38
Предполагается, что сенаторы обсудят назначение в ЦИК РФ кандидатов от Совфеда. В "пятерку" вошли действующий замглавы ЦИК Николай Булаев, члены комиссии Евгений Шевченко, Людмила Маркина и Эльмира Хаймурзина, а также член ЦИК из президентской квоты Павел Андреев. Избранный ранее от Совфеда в ЦИК Борис Эбзеев принял решение больше не баллотироваться.
Сенаторы рассмотрят поправки в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, предусматривающие отказ в выдаче иностранного гражданина или лица без гражданства, проходящего военную службу в Вооруженных силах РФ. В повестке и закон о введении обязательной геномной регистрации ряда военнослужащих, сотрудников Росгвардии, полиции и госслужащих.
В повестке заседания СФ - внесение изменений в КоАП РФ, устанавливающие ответственность за осуществление перевозок пассажиров и багажа легковым такси без страхования жизни, здоровья и имущества пассажиров, а также поправки, касающиеся совершенствования механизма привлечения к ответственности за показ фильма без прокатного удостоверения.
Состоится "Час субъекта Российской Федерации". О социально-экономическом развитии Калининградской области расскажут губернатор Алексей Беспрозванных и председатель законодательного собрания Андрей Кропоткин.
24.09.2025
СФ назначил Краснова главой Верховного суда России
24 сентября 2025, 10:51
 
