Стало известно, когда ожидаются первые поставки самолетов Ил-114-300
Стало известно, когда ожидаются первые поставки самолетов Ил-114-300 - РИА Новости, 16.02.2026
Стало известно, когда ожидаются первые поставки самолетов Ил-114-300
Первые поставки самолета Ил-114-300 эксплуатантам ожидаются в этом году, сообщил управляющий директор АО "Ил" Даниил Бренерман. РИА Новости, 16.02.2026
