Стало известно, когда ожидаются первые поставки самолетов Ил-114-300 - РИА Новости, 16.02.2026
06:27 16.02.2026
Стало известно, когда ожидаются первые поставки самолетов Ил-114-300
Первые поставки самолета Ил-114-300 эксплуатантам ожидаются в этом году, сообщил управляющий директор АО "Ил" Даниил Бренерман. РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T06:27:00+03:00
2026-02-16T06:27:00+03:00
экономика
россия
юрий трутнев
ил-114-300
ан-24
виталий савельев
канада
франция
россия
канада
франция
2026
1920
1920
true
экономика, россия, юрий трутнев, ил-114-300, ан-24, виталий савельев, канада, франция
Экономика, Россия, Юрий Трутнев, Ил-114-300, Ан-24, Виталий Савельев, Канада, Франция
Бренерман: первые поставки Ил-114-300 эксплуатантам ожидаются в этом году

Сертификационные спассажирского самолета Ил-114-300 на базе аэропорта Горно-Алтайска
Сертификационные спассажирского самолета Ил-114-300 на базе аэропорта Горно-Алтайска - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Минпромторга
Перейти в медиабанк
Сертификационные спассажирского самолета Ил-114-300 на базе аэропорта Горно-Алтайска. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Первые поставки самолета Ил-114-300 эксплуатантам ожидаются в этом году, сообщил управляющий директор АО "Ил" Даниил Бренерман.
"Первые самолеты Ил-114-300 в соответствии с постановлением правительства и с нашими контрактными обязательствами перед покупателем, ГТЛК (Государственная транспортная лизинговая компания - ред.), будут поставлены в этом году", - сообщил Бренерман журналистам по итогам совещания по перспективам производства и эксплуатации Ил-114, которое провёл вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в Доме правительства РФ.
Полет нового российского пассажирского самолета Ил-114-300 в подмосковном Жуковском - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Производитель Ил-114 рассчитывает на одобрение главных изменений в марте
05:46
Ранее вице-премьер РФ Виталий Савельев сообщал, что первые контракты с авиакомпаниями по поставке региональных пассажирских самолетов Ил-114-300 ожидаются к 23 февраля.
Воздушное судно Ил-114-300 - это модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114. Оно должно заменить на внутренних авиалиниях устаревшие Ан-24, а также самолеты иностранного производства аналогичного класса ATR72 (Франция) и Bombardier Dash 8 (Канада).
Пассажирский самолет Ил-114-300 во время летных испытаний - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Основная программа сертификационных полетов Ил-114-300 завершена
05:44
 
ЭкономикаРоссияЮрий ТрутневИл-114-300Ан-24Виталий СавельевКанадаФранция
 
 
