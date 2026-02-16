Ил-114-300 вызывает интерес у большого числа стран, заявил Бренерман

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Самолет Ил-114-300 вызывает интерес у большого количества стран, однако первоочередная задача - насытить российский рынок, заявил управляющий директор АО "Ил" Даниил Бренерман.

Как подчеркнул Бренерман, в стране эксплуатируется достаточно большой парк региональных самолётов, и его необходимо замещать. Единственный самолёт в этом классе - Ил-114-300.