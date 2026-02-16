Рейтинг@Mail.ru
Ил-114-300 вызывает интерес у большого числа стран, заявил Бренерман - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:50 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/il-114-2074590490.html
Ил-114-300 вызывает интерес у большого числа стран, заявил Бренерман
Ил-114-300 вызывает интерес у большого числа стран, заявил Бренерман - РИА Новости, 16.02.2026
Ил-114-300 вызывает интерес у большого числа стран, заявил Бренерман
Самолет Ил-114-300 вызывает интерес у большого количества стран, однако первоочередная задача - насытить российский рынок, заявил управляющий директор АО "Ил"... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T05:50:00+03:00
2026-02-16T05:50:00+03:00
экономика
россия
якутск
франция
юрий трутнев
виталий савельев
ил-114-300
ан-24
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589533985_0:121:1920:1201_1920x0_80_0_0_31b80658b16966e0eea7284b3638a9b5.jpg
https://ria.ru/20260201/rossiya-2071418431.html
https://ria.ru/20260216/samolet-2074590109.html
россия
якутск
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589533985_68:0:1775:1280_1920x0_80_0_0_c7ad7a3ed1d3341d8c04cec9c24e7b32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, якутск, франция, юрий трутнев, виталий савельев, ил-114-300, ан-24
Экономика, Россия, Якутск, Франция, Юрий Трутнев, Виталий Савельев, Ил-114-300, Ан-24
Ил-114-300 вызывает интерес у большого числа стран, заявил Бренерман

Управляющий директор «Ила» Бренерман: Ил-114-300 вызывает интерес у многих стран

© РИА Новости / Пресс-служба "Ростех" | Перейти в медиабанкПервый полет нового российского пассажирского самолета Ил-114-300
Первый полет нового российского пассажирского самолета Ил-114-300 - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Пресс-служба "Ростех"
Перейти в медиабанк
Первый полет нового российского пассажирского самолета Ил-114-300. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Самолет Ил-114-300 вызывает интерес у большого количества стран, однако первоочередная задача - насытить российский рынок, заявил управляющий директор АО "Ил" Даниил Бренерман.
"Самолёт, на самом деле, вызывает интерес у большого количества наших (зарубежных - ред.) партнёров. Мы, безусловно, понимаем, что наша первоочередная задача - это насытить отечественный рынок, обеспечить наших российских эксплуатантов необходимым количеством самолётов, и потом пойдем дальше", - сообщил Бренерман журналистам по итогам совещания по перспективам производства и эксплуатации Ил-114, которое провёл вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Россия сделала это: США и Европа пропустили болезненный удар от Москвы
1 февраля, 08:00
Как подчеркнул Бренерман, в стране эксплуатируется достаточно большой парк региональных самолётов, и его необходимо замещать. Единственный самолёт в этом классе - Ил-114-300.
Кроме того, по его словам, в рамках проведения испытаний в Якутске состоится крупная конференция с потенциальными эксплуатантами, на которой продемонстрируют машину и расскажут о её характеристиках.
Ранее вице-премьер РФ Виталий Савельев сообщал, что первые контракты с авиакомпаниями по поставке региональных пассажирских самолетов Ил-114-300 ожидаются 23 февраля.
Воздушное судно Ил-114-300 - это модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114. Оно должно заменить на внутренних авиалиниях устаревшие Ан-24, а также самолеты иностранного производства аналогичного класса ATR72 (Франция) и Bombardier Dash 8 (Канада).
Первый полет нового российского пассажирского самолета Ил-114-300 - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Поставки следующих партий Ил-114-300 эксплуатантам планируются в 2028 году
05:45
 
ЭкономикаРоссияЯкутскФранцияЮрий ТрутневВиталий СавельевИл-114-300Ан-24
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала