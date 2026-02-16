Рейтинг@Mail.ru
05:54 16.02.2026
"Аврора" приобретет самолеты Ил-114-300 в 2028 году
"Аврора" приобретет самолеты Ил-114-300 в 2028 году
хабаровский край, сахалин, камчатка, юрий трутнев, виталий савельев, "аврора", ил-114-300, ан-24, экономика
Хабаровский край, Сахалин, Камчатка, Юрий Трутнев, Виталий Савельев, "Аврора", Ил-114-300, Ан-24, Экономика
© РИА Новости / Пресс-служба ОАК | Перейти в медиабанкПассажирский самолет Ил-114-300 во время летных испытаний
Пассажирский самолет Ил-114-300 во время летных испытаний. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Авиакомпания "Аврора" приобретет первые самолеты Ил-114-300 в 2028 году, их эксплуатация начнется в Хабаровском крае, сообщил генеральный директор авиакомпании "Аврора" Константин Сухоребрик.
"Машины поступят уже в 2026 году, а вот для "Авроры" они появляются только в 2028 году. Первые три машины будут как начальная эксплуатация, потому что машины новые, появятся "детские болезни", и промышленность хочет их видеть рядом со своими заводами. А уже когда машины доведут в производственной работе до определённого состояния, 2028 год мы их ждём на Дальнем Востоке", - сообщил Сухоребрик журналистам по итогам совещания по перспективам производства и эксплуатации Ил-114, которое провёл вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.
Как отметил Сухоребрик, для того чтобы закрыть потребность маршрутной сетки, необходимо двадцать машин. По его словам, начиная с 2028 года производитель сможет выпускать по шесть машин ежегодно, поэтому на производство всей партии уйдёт около трёх-четырёх лет.
Эксплуатация первых самолетов начнется в Хабаровском крае, так как там имеются авиаремонтные предприятия. Кроме того, воздушные суда, по планам, смогут выполнять рейсы на Сахалин, Камчатку и Колыму.
Ранее вице-премьер РФ Виталий Савельев сообщал, что первые контракты с авиакомпаниями по поставке региональных пассажирских самолетов Ил-114-300 ожидаются к концу февраля текущего года - 23 февраля.
Воздушное судно Ил-114-300 - это модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114. Оно должно заменить на внутренних авиалиниях устаревшие Ан-24, а также самолеты иностранного производства аналогичного класса ATR72 (Франция) и Bombardier Dash 8 (Канада).
Хабаровский крайСахалинКамчаткаЮрий ТрутневВиталий Савельев"Аврора"Ил-114-300Ан-24Экономика
 
 
