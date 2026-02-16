"Аврора" приобретет самолеты Ил-114-300 в 2028 году

Как отметил Сухоребрик, для того чтобы закрыть потребность маршрутной сетки, необходимо двадцать машин. По его словам, начиная с 2028 года производитель сможет выпускать по шесть машин ежегодно, поэтому на производство всей партии уйдёт около трёх-четырёх лет.