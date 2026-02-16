"Аврора" приобретет самолеты Ил-114-300 в 2028 году

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Авиакомпания "Аврора" приобретет первые самолеты Ил-114-300 в 2028 году, их эксплуатация начнется в Хабаровском крае, сообщил генеральный директор авиакомпании "Аврора" Константин Сухоребрик.
"Машины поступят уже в 2026 году, а вот для "Авроры" они появляются только в 2028 году. Первые три машины будут как начальная эксплуатация, потому что машины новые, появятся "детские болезни", и промышленность хочет их видеть рядом со своими заводами. А уже когда машины доведут в производственной работе до определённого состояния, 2028 год мы их ждём на Дальнем Востоке", - сообщил Сухоребрик журналистам по итогам совещания по перспективам производства и эксплуатации Ил-114, которое провёл вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.
"Аврора" получит в лизинг три самолета Ил-114-300
4 сентября 2025, 03:53
Как отметил Сухоребрик, для того чтобы закрыть потребность маршрутной сетки, необходимо двадцать машин. По его словам, начиная с 2028 года производитель сможет выпускать по шесть машин ежегодно, поэтому на производство всей партии уйдёт около трёх-четырёх лет.
Эксплуатация первых самолетов начнется в Хабаровском крае, так как там имеются авиаремонтные предприятия. Кроме того, воздушные суда, по планам, смогут выполнять рейсы на Сахалин, Камчатку и Колыму.
Ранее вице-премьер РФ Виталий Савельев сообщал, что первые контракты с авиакомпаниями по поставке региональных пассажирских самолетов Ил-114-300 ожидаются к концу февраля текущего года - 23 февраля.