Производитель Ил-114 рассчитывает на одобрение главных изменений в марте

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Производитель пассажирского самолета Ил-114-300 рассчитывает получить одобрения главных изменений конструкции в марте, а снятие ограничений, препятствующих эффективной эксплуатации Ил-114-300, в авиакомпаниях запланировано до августа 2026 года, заявил управляющий директор АО "Ил" Даниил Бренерман.

Бренерман также отметил, что ближе к маю намечены испытания Ил-114-300 в условиях прогнозируемой грозовой активности, а также выполнение целого ряда других специальных сертификационных программ. В настоящее время к летным испытаниям привлечены два опытных образца самолета, тогда как еще одна машина проходит тестирование на земле.