Производитель Ил-114 рассчитывает на одобрение главных изменений в марте
2026-02-16T05:46:00+03:00
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Производитель пассажирского самолета Ил-114-300 рассчитывает получить одобрения главных изменений конструкции в марте, а снятие ограничений, препятствующих эффективной эксплуатации Ил-114-300, в авиакомпаниях запланировано до августа 2026 года, заявил управляющий директор АО "Ил" Даниил Бренерман.
Одобрение изменений открывает путь к серийному выпуску самолётов для поставок авиакомпаниям. Ранее вице-премьер РФ Виталий Савельев
сообщал, что первые контракты с авиакомпаниями по поставке региональных пассажирских самолетов Ил-11
4-300 ожидаются к концу февраля текущего года.
"Основные одобрения главных изменений мы планируем получить в самое ближайшее время. Надеюсь, что это месяц март, и до августа месяца планируем снять те ограничения, которые препятствовали бы началу эффективной эксплуатации самолётов в коммерческих авиакомпаний", - сообщил Бренерман журналистам по итогам совещания по перспективам производства и эксплуатации ИЛ-114, которое провёл Юрий Трутнев
в Доме правительства РФ.
По словам управляющего директора АО "Ил", в 2026 году планируются летные сертификационные испытания в условиях естественного обледенения, которые пройдут в Архангельской области
. Кроме того, в аэропорту "Сабетта" намечены наземные и летные проверки, необходимые для подтверждения возможности эксплуатации и базирования воздушного судна в высоких географических широтах.
Бренерман также отметил, что ближе к маю намечены испытания Ил-114-300 в условиях прогнозируемой грозовой активности, а также выполнение целого ряда других специальных сертификационных программ. В настоящее время к летным испытаниям привлечены два опытных образца самолета, тогда как еще одна машина проходит тестирование на земле.
Воздушное судно Ил-114-300 - это модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114. Оно должно заменить на внутренних авиалиниях устаревшие
Ан-24, а также самолеты иностранного производства аналогичного класса ATR72 (Франция
) и Bombardier Dash 8 (Канада
).