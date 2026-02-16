https://ria.ru/20260216/samolet-2074590109.html
Поставки следующих партий Ил-114-300 эксплуатантам планируются в 2028 году
Поставки следующих партий самолета Ил-114-300 эксплуатантам планируются в 2028 году, сообщил вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. РИА Новости, 16.02.2026
экономика
экономика, россия, франция, канада, юрий трутнев, ил-114-300, ан-24
