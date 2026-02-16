https://ria.ru/20260216/samolet-2074589942.html
Основная программа сертификационных полетов Ил-114-300 завершена
Основная программа сертификационных полетов Ил-114-300 завершена - РИА Новости, 16.02.2026
Основная программа сертификационных полетов Ил-114-300 завершена
Основная программа сертификационных полетов пассажирского Ил-114-300 выполнена, сейчас в Якутии продолжаются испытания, воздушное судно успешно подтверждает... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T05:44:00+03:00
2026-02-16T05:44:00+03:00
2026-02-16T09:10:00+03:00
россия
франция
канада
юрий трутнев
ил-114-300
ан-24
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/01/1937027768_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a81573f4beae24c120deb7c3e59d85a0.jpg
https://ria.ru/20260216/samolet-2074587498.html
https://ria.ru/20251119/samolet-2056073901.html
россия
франция
канада
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/01/1937027768_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c223ed3f025ed389127bf401b21eb4b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, франция, канада, юрий трутнев, ил-114-300, ан-24, общество
Россия, Франция, Канада, Юрий Трутнев, Ил-114-300, Ан-24, Общество
Основная программа сертификационных полетов Ил-114-300 завершена
В Якутии завершились сертификационные полеты пассажирского Ил-114
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Основная программа сертификационных полетов пассажирского Ил-114-300 выполнена, сейчас в Якутии продолжаются испытания, воздушное судно успешно подтверждает работоспособность в условиях экстремально низких температур, сообщил журналистам управляющий директор АО "Ил" Даниил Бренерман.
"Основная сертификационная программа выполнена в 2025 году. В этом году мы занимаемся расширением карты данных, снятием ограничений, которые были получены, демонстрацией режимов, которые авиационные власти еще не успели оценить", - сообщил Бренерман журналистам по итогам совещания по перспективам производства и эксплуатации Ил-11
4, которое провел вице-премьер, полпред президента РФ
в ДФО Юрий Трутнев
.
По его словам, в настоящее время в Якутии продолжаются испытания самолета Ил-114-300, "воздушное судно успешно подтверждает работоспособность в условиях экстремально низких температур". В аэропорту "Маган" уже был выполнен первый взлет и посадка с заснеженной грунтовой полосы, рассказал директор АО "Ил".
Воздушное судно Ил-114-300 - это модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114. Оно должно заменить на внутренних авиалиния устаревшие Ан-24, а также самолеты иностранного производства аналогичного класса ATR72 (Франция
) и Bombardier Dash 8 (Канада
).