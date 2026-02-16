Основная программа сертификационных полетов Ил-114-300 завершена

По его словам, в настоящее время в Якутии продолжаются испытания самолета Ил-114-300, "воздушное судно успешно подтверждает работоспособность в условиях экстремально низких температур". В аэропорту "Маган" уже был выполнен первый взлет и посадка с заснеженной грунтовой полосы, рассказал директор АО "Ил".