Основная программа сертификационных полетов Ил-114-300 завершена - РИА Новости, 16.02.2026
05:44 16.02.2026 (обновлено: 09:10 16.02.2026)
Основная программа сертификационных полетов Ил-114-300 завершена
Основная программа сертификационных полетов Ил-114-300 завершена
Основная программа сертификационных полетов пассажирского Ил-114-300 выполнена, сейчас в Якутии продолжаются испытания, воздушное судно успешно подтверждает... РИА Новости, 16.02.2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Пассажирский самолет Ил-114-300 во время летных испытаний
© РИА Новости / Пресс-служба ОАК
Пассажирский самолет Ил-114-300 во время летных испытаний. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Основная программа сертификационных полетов пассажирского Ил-114-300 выполнена, сейчас в Якутии продолжаются испытания, воздушное судно успешно подтверждает работоспособность в условиях экстремально низких температур, сообщил журналистам управляющий директор АО "Ил" Даниил Бренерман.
"Основная сертификационная программа выполнена в 2025 году. В этом году мы занимаемся расширением карты данных, снятием ограничений, которые были получены, демонстрацией режимов, которые авиационные власти еще не успели оценить", - сообщил Бренерман журналистам по итогам совещания по перспективам производства и эксплуатации Ил-114, которое провел вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
Трутнев поручил проработать возможность удешевить Ил-114-300
По его словам, в настоящее время в Якутии продолжаются испытания самолета Ил-114-300, "воздушное судно успешно подтверждает работоспособность в условиях экстремально низких температур". В аэропорту "Маган" уже был выполнен первый взлет и посадка с заснеженной грунтовой полосы, рассказал директор АО "Ил".
Воздушное судно Ил-114-300 - это модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114. Оно должно заменить на внутренних авиалиния устаревшие Ан-24, а также самолеты иностранного производства аналогичного класса ATR72 (Франция) и Bombardier Dash 8 (Канада).
Названы сроки поставок первых Ил-114-300
19 ноября 2025, 17:34
 
РоссияФранцияКанадаЮрий ТрутневИл-114-300Ан-24Общество
 
 
