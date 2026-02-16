Рейтинг@Mail.ru
16.02.2026
05:19 16.02.2026
Трутнев поручил проанализировать экономику перевозок при замене Ил-114
Трутнев поручил проанализировать экономику перевозок при замене Ил-114
Вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил профильным ведомствам проанализировать экономику перевозок с учетом замены выбывающих самолетов... РИА Новости, 16.02.2026
Трутнев поручил проанализировать экономику перевозок при замене Ил-114

Первый полет нового российского пассажирского самолета Ил-114-300
Первый полет нового российского пассажирского самолета Ил-114-300. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил профильным ведомствам проанализировать экономику перевозок с учетом замены выбывающих самолетов на Ил-114-300 по конкретным маршрутам, сообщили РИА Новости в пресс-службе аппарата полпредства.
"Также АК "Аврора", Минтрансу России, Росавиации, Минвостокразвития России, ФАНУ "Востокгосплан" поручено проанализировать экономику перевозок с учетом замены выбывающих самолетов на Ил-114-300 по конкретным маршрутам", - говорится в сообщении.
Воздушное судно Ил-114-300 - это модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114. Оно должно заменить на внутренних авиалиниях устаревшие Ан-24, а также самолеты иностранного производства аналогичного класса ATR72 (Франция) и Bombardier Dash 8 (Канада).
Полет нового российского пассажирского самолета Ил-114-300 в подмосковном Жуковском - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
На Дальнем Востоке нужно около 20 бортов Ил-114-300, заявил Трутнев
