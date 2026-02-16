Трутнев поручил проанализировать экономику перевозок при замене Ил-114

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил профильным ведомствам проанализировать экономику перевозок с учетом замены выбывающих самолетов на Ил-114-300 по конкретным маршрутам, сообщили РИА Новости в пресс-службе аппарата полпредства.