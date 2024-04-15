https://ria.ru/20240415/pugacheva-1939560649.html

Биография Аллы Пугачевой

Биография Аллы Пугачевой - РИА Новости, 15.04.2024

Биография Аллы Пугачевой

Советская и российская эстрадная певица, народная артистка СССР Алла Борисовна Пугачева родилась 15 апреля 1949 года в Москве. Музыкой увлекалась с детства. В... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T01:00

2024-04-15T01:00

2024-04-15T01:00

алла пугачева

михаил танич

олег лундстрем

дом союзов

ссср

россия

болгария

справки

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939518130_0:260:3012:1954_1920x0_80_0_0_25d2ae30bf2087a4078883fd989d6b8f.jpg

Советская и российская эстрадная певица, народная артистка СССР Алла Борисовна Пугачева родилась 15 апреля 1949 года в Москве. Музыкой увлекалась с детства. В пять лет участвовала в концерте, проходившем в Колонном зале Дома Союзов. Училась в музыкальной школе при училище имени Михаила Ипполитова-Иванова (ныне Государственный музыкально-педагогический институт). В 1965 году для программы Всесоюзного радио "С добрым утром!" Алла Пугачева записала свою первую песню "Робот" (музыка Михаила Танича, слова Левона Мерабова).В 1966 году окончила дирижерско-хоровое отделение Музыкального училища имени Михаила Ипполитова-Иванова, в 1981 году – факультет эстрадного искусства Государственного института театрального искусства имени А.В. Луначарского (ныне Российский институт театрального искусства – ГИТИС) по специальности "эстрадная режиссура".В 1966-1967 годах состоялись первые гастроли Аллы Пугачевой по Западной Сибири в составе агитбригады радиостанции "Юность".В 1967 году она стала концертмейстером в Государственном училище циркового и эстрадного искусства, а в 1970 году – артисткой Росконцерта.До начала сольной профессиональной карьеры Пугачева работала со многими коллективами. Она являлась солисткой липецкого вокально-инструментального ансамбля "Новый электрон" (1969), ансамбля "Москвичи" (1971), эстрадного оркестра под руководством Олега Лундстрема (1972-1973), вокально-инструментального ансамбля "Веселые ребята" под руководством Павла Слободкина (1974-1976). В 1977-1980 годах выступала с группой "Ритм" под руководством Александра Авилова. С 1980 года выступления певицы в течение многих лет сопровождала группа "Рецитал" под руководством Юрия Шахназарова.В 1976 году в Болгарии вышел первый диск певицы "Поет Алла Пугачева". В СССР сольный диск "Зеркало души" вышел в 1977 году.Наряду с концертной деятельностью Алла Пугачева принимала участие во многих фестивалях и конкурсах песни. В 1974 году она получила третью премию V Всесоюзного конкурса артистов эстрады с песнями "Посидим, поокаем" и "Ермолова с Чистых прудов"; в 1975 году завоевала Гран-при фестиваля "Золотой Орфей" (Болгария), где исполнила песню болгарского композитора и певца Эмила Димитрова "Арлекино"; в 1978 году на конкурсе "Сопот-78" (Польша) стала обладательницей Гран-при "Янтарный соловей" с песней "Все могут короли".В июне 1982 года певица выступала в парижском зале "Олимпия", а в ноябре – в итальянском зале "Олимпико".В 1988 году Алла Пугачева создала и возглавила театр-студию "Театр песни". Являясь его художественным руководителем, она организовала многочисленные гастроли по городам СССР с программами, в которых принимали участие артисты театра, многие из которых впоследствии стали звездами российской эстрады.В 1988 году Пугачева совершила свое первое турне по США. В том же году состоялась премьера телепрограммы "Женщина всегда права". За годы творческой деятельности Аллой Пугачевой создано множество концертных программ: "Женщина, которая поет" (1979), "Монологи певицы" (1981), "У нас в гостях Маэстро" (1981), театрализованное представление "Пришла и говорю" (1984), сольная программа "Поет Алла Пугачева" (1993).В 1997 году с песней "Примадонна" Пугачева принимала участие в конкурсе песни "Евровидение", где заняла 15-е место.В 1998 году певица создала программы "Да!" и "Избранное", в 2002 году – программу "Поет Алла Пугачева".В 2009 году Алла Пугачева заявила о прекращении гастрольной деятельности. В 2009-2010 годах она совершила прощальный мировой тур "Сны о любви".Дискография певицы насчитывает более 100 сольных пластинок, CD и DVD дисков. Помимо России и стран бывшего СССР альбомы Пугачевой издавались за рубежом.В 2004 году она была художественным руководителем "Фабрики Звезд 5". В 2005 году стала организатором фестиваля "Песня года" совместно с Игорем Крутым, тогда же Пугачеву выбрали "музой" конкурса "Новая волна" в Юрмале.В 2007-2010 годах в эфир выходила радиостанция "Радио Алла", созданная Пугачевой совместно с вещательной корпорацией "ПрофМедиа". Певица занимала должность худрука станции, была ведущей ряда программ. В 2011 году Пугачева возглавила проект "Фактор А" на телеканале "Россия 1", посвященный поиску талантов. В этом же году она была ведущей еженедельной программы "Утренняя почта" (Украина). Пугачева также вела шоу "Две звезды" на Первом канале (2008).В 2019 году в Государственном Кремлевском дворце состоялся последний крупный концерт певицы "Алла Пугачева. P.S.", приуроченный к ее 70-летию. В марте 2024 года у Пугачевой вышел первый за 16 лет альбом "P.S", в который вошли 20 аудиозаписей с юбилейного концерта в Кремлевском дворце. В это же время вышла новая песня певицы "Не беспокойся за меня" (стихи Аллы Пугачевой, музыка Константина Губина). В кино певица дебютировала в 1976 году в короткометражном фильме "Ансамбль неудачников", где исполнила песню "Арлекино". В 1978 году она снялась в главной роли и впервые выступила в качестве профессионального композитора (под псевдонимом Борис Горбонос) в фильме "Женщина, которая поет". В том же году состоялась премьера телефильма "Театр Аллы Пугачевой", снятого таллинским ТВ. В 1985 году она сыграла главную роль в фильме о судьбе певицы "Пришла и говорю". В 2003 году Пугачева снялась в главной роли в киномюзикле "За двумя зайцами". Она также играла роли в фильмах "Любовью за любовь (1983), "Сезон чудес" (1985), "Джулия" (1992), "Старые песни о главном" (1997, 1998), "Королевство кривых зеркал" (2007). Песни в исполнении Пугачевой звучат в кинолентах "Король-олень" (1969), "Печки-лавочки" (1972), "Ирония судьбы, или С легким паром!" (1975), "Фантазии Веснухина" (1977), "Звездное лето" (1978), "Выше Радуги" (1986), "Ирония судьбы. Продолжение" (2007), "Заза" (2008) и других.Алла Пугачева – народная артистка СССР (1991). Лауреат Государственной премии РФ в области эстрадного искусства (1995), награждена орденами "За заслуги перед отечеством" II (1999), III (2009) и IV (2014) степеней. Является обладательницей множества званий, призов и наград. В 2009 году в серии "ЖЗЛ Биография продолжается…" издательства "Молодая гвардия" вышла книга Алексея Белякова "Алла Пугачева". В 1997 году им был написан роман-биография "Алка, Аллочка, Алла Борисовна". Первым мужем Аллы Пугачевой был артист цирка литовец Миколас Орбакас, от этого брака в 1971 году у нее родилась дочь Кристина. Кристина Орбакайте – певица и актриса, заслуженная артистка РФ. Пугачева также была замужем за режиссером Александром Стефановичем (1944-2021), продюсером Евгением Болдиным. В 1994-2005 годах супругом Аллы Пугачевой был певец Филипп Киркоров. С 2005 года Алла Пугачева состояла в гражданском браке с артистом Максимом Галкиным* (физическое лицо, выполняющее функции иноагента), официально пара оформила свои отношения в декабре 2011 года. В сентябре 2013 года Пугачева и Галкин (физическое лицо, выполняющее функции иноагента) стали родителями близнецов Лизы и Гарри. В 2022 году Алла Пугачева и Максим Галкин* (физическое лицо, выполняющее функции иноагента) вместе с детьми переехали в Израиль после того, как юморист публично осудил спецоперацию. После начала военных действий между Израилем и ХАМАС переехали на Кипр.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

ссср

россия

болгария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

алла пугачева, михаил танич, олег лундстрем, дом союзов, ссср, россия, болгария, справки, культура