Суд вернул ветерану Афганистана его иск к Пугачевой
Савеловский суд Москвы вернул ветерану Афганистана Александру Трещёву его иск к певице Алле Пугачевой, указано в данных суда, с которыми ознакомилось РИА... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T17:22:00+03:00
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
москва, московская область (подмосковье), александр трещев, алла пугачева
Суд вернул ветерану Афганистана его иск к Пугачевой
Суд вернул четвертый из шести исков ветерана Афганистана к Пугачевой
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Савеловский суд Москвы вернул ветерану Афганистана Александру Трещёву его иск к певице Алле Пугачевой, указано в данных суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Ранее заявление было оставлено без движения для устранения недостатков, но исправлены они не были.
"Суд вынес определение о возвращении искового заявления", - сказано в материале.
Всего Трещёв
предпринял шесть попыток добиться рассмотрения иска - он подавал его в Тверской, Савеловский и Пресненский суды Москвы
(в некоторые по два раза), а также в Одинцовский суд Московской области
.
Этот иск стал четвертым, который суд отказался рассматривать.
Интервью с Пугачевой
вышло 10 сентября на канале "Скажи Гордеевой"* (Катерина Гордеева* признана иноагентом). Трещёв подал иск о защите чести и достоинства, так как, по его утверждению, воспринял слова певицы "на свой счёт", потребовав 1,5 миллиарда рублей.
По мнению Трещёва, в интервью Пугачева порочила честь президента, сомневалась в правильности принятых им решений, оскорбляла армию и правоохранительные органы, при этом восхваляя лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева.
* Физлицо, признанное иноагентом в РФ