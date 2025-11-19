Суд вернул ветерану Афганистана его иск к Пугачевой

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Савеловский суд Москвы вернул ветерану Афганистана Александру Трещёву его иск к певице Алле Пугачевой, указано в данных суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Ранее заявление было оставлено без движения для устранения недостатков, но исправлены они не были.

"Суд вынес определение о возвращении искового заявления", - сказано в материале.

Всего Трещёв предпринял шесть попыток добиться рассмотрения иска - он подавал его в Тверской, Савеловский и Пресненский суды Москвы (в некоторые по два раза), а также в Одинцовский суд Московской области

Этот иск стал четвертым, который суд отказался рассматривать.

Интервью с Пугачевой вышло 10 сентября на канале "Скажи Гордеевой"* (Катерина Гордеева* признана иноагентом). Трещёв подал иск о защите чести и достоинства, так как, по его утверждению, воспринял слова певицы "на свой счёт", потребовав 1,5 миллиарда рублей.

По мнению Трещёва, в интервью Пугачева порочила честь президента, сомневалась в правильности принятых им решений, оскорбляла армию и правоохранительные органы, при этом восхваляя лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева.