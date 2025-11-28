Пугачева может лишиться товарного знака "Рождественские встречи"

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Певица Алла Пугачева может потерять право на товарный знак для концертной телепрограммы "Рождественские встречи" в октябре 2026 года, если не продлит срок действия исключительного права, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Телепрограмма "Рождественские встречи" - это новогоднее телевизионное шоу, придуманное Пугачевой, в котором выступали звезды российской эстрады. Первая запись телепрограммы состоялась в 1988 году.
Согласно документам, впервые товарный знак "Рождественские встречи" был зарегистрирован в 1998 году. Пугачева несколько раз продлевала срок регистрации знака, последний раз запись вносилась в государственный реестр в 2016 году. Тогда певица смогла продлить товарный знак до 10 октября 2026 года.
Под товарным знаком "Рождественские встречи" в России могут ставиться музыкальные шоу, концерты и фестивали с эстрадными артистами и съемки программы для телевидения.
Пугачева уехала в октябре 2022 года с детьми в Израиль. На нее обрушился шквал критики в соцсетях. В ответ на это певица назвала ненависть тех людей, которых она "всегда терпеть не могла", счастьем. Она также заявила, что те, кто ее критикуют, "были холопами - стали рабами". Она возвращалась в Россию 3 ноября 2023 года и записала три песни для личного пользования, после чего снова покинула страну.
