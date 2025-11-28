Пугачева может лишиться товарного знака "Рождественские встречи"

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Певица Алла Пугачева может потерять право на товарный знак для концертной телепрограммы "Рождественские встречи" в октябре 2026 года, если не продлит срок действия исключительного права, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.

Согласно документам, впервые товарный знак "Рождественские встречи" был зарегистрирован в 1998 году. Пугачева несколько раз продлевала срок регистрации знака, последний раз запись вносилась в государственный реестр в 2016 году. Тогда певица смогла продлить товарный знак до 10 октября 2026 года.