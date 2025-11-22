Рейтинг@Mail.ru
Приставы взыскали с пародиста Пескова более 13 миллионов рублей
22.11.2025
Приставы взыскали с пародиста Пескова более 13 миллионов рублей
2025
спорт, алла пугачева
Спорт, Алла Пугачева
Артист Александр Песков. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Приставы взыскивают с пародиста Александра Пескова более 13,6 миллиона рублей, выяснило РИА Новости, ознакомившись с судебными документами и данными приставов.
Согласно судебным документам, в январе 2023 года суд постановил взыскать с пародиста долг по займу, предоставленному ему в 2019 году. По информации из документов, представитель Пескова в суде требования не признал, пояснив, что деньги артисту не передавались. Позже, согласно судебным материалам, пародист подал апелляционную жалобу, однако суд оставил решение в силе. Долг артист так и не выплатил, поэтому, как следует из судебных материалов, в начале апреля 2024 года и в конце июня 2025 года по нему были выданы два исполнительных листа. А в июле 2025 года, по данным приставов, на артиста были возбуждены два исполнительных производства. Приставы принудительно взыскивают с Пескова более 13,6 миллиона рублей.
По данным приставов, с компании артиста "Театр п/р А. Пескова", которая, согласно юридическим документам находится в процессе ликвидации с сентября 2025 года по решению налоговой, в марте и июле 2023 года не смогли взыскать долг по двум исполнительным производствам, в том числе штраф органа пенсионного фонда, из-за невозможности установить местонахождение должника. Также, согласно регистрационным документам, компания по данным на август 2025 года задолжала 13 тысяч рублей по налогам.
Кроме того, по данным сервиса "БИР-Аналитик", налоговая в 2023 и 2024 годах четыре раза приостанавливала операции по счетам компании из-за "непредоставления налоговой декларации" и "принятия налоговым органом решения о взыскании". По данным сервиса, размер отрицательного сальдо единого налогового счета (ЕНС) компании на 12 февраля 2024 года составляет более 10 тысяч рублей.
Александр Песков – советский и российский артист эстрады, пародист и юморист. Он создал более 150 пародийных образов, его коронным номером стала Алла Пугачева. Последний крупный концерт артиста состоялся в 2022 году в честь его 60-летия.
Спорт, Алла Пугачева
 
 
