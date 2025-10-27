Ветеран Афганистана подал шестой иск к Пугачевой

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Ветеран Афганистана Александр Трещев подал уже шестой иск к певице Алле Пугачевой, следует из материалов Пресненского суда Москвы, с которыми ознакомилось РИА Новости.

"В суде зарегистрирован иск Трещева к Пугачевой ", — говорится в документе.

Это уже вторая попытка ветерана обратиться в Пресненский суд — предыдущее его заявление инстанция отказалась рассматривать.

Кроме того, Трещев подавал иски к Пугачевой в Тверской (дважды) и Савеловский суды Москвы , а также в Одинцовский суд Подмосковья . Во всех случаях заявления ему возвращали.

Поводом для исков стало интервью Пугачевой, которое вышло 10 сентября на канале "Скажи Гордеевой*". Трещев утверждает, что певица порочила честь президента, сомневалась в правильности принятых им решений, оскорбляла армию и правоохранительные органы, а также восхваляла лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева.