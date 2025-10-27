Рейтинг@Mail.ru
Ветеран Афганистана подал шестой иск к Пугачевой
15:47 27.10.2025
Ветеран Афганистана подал шестой иск к Пугачевой
Ветеран Афганистана подал шестой иск к Пугачевой - РИА Новости, 27.10.2025
Ветеран Афганистана подал шестой иск к Пугачевой
Ветеран Афганистана Александр Трещев подал уже шестой иск к певице Алле Пугачевой, следует из материалов Пресненского суда Москвы, с которыми ознакомилось РИА... РИА Новости, 27.10.2025
Ветеран Афганистана подал шестой иск к Пугачевой

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Ветеран Афганистана Александр Трещев подал уже шестой иск к певице Алле Пугачевой, следует из материалов Пресненского суда Москвы, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"В суде зарегистрирован иск Трещева к Пугачевой", — говорится в документе.
Это уже вторая попытка ветерана обратиться в Пресненский суд — предыдущее его заявление инстанция отказалась рассматривать.
Кроме того, Трещев подавал иски к Пугачевой в Тверской (дважды) и Савеловский суды Москвы, а также в Одинцовский суд Подмосковья. Во всех случаях заявления ему возвращали.
Поводом для исков стало интервью Пугачевой, которое вышло 10 сентября на канале "Скажи Гордеевой*". Трещев утверждает, что певица порочила честь президента, сомневалась в правильности принятых им решений, оскорбляла армию и правоохранительные органы, а также восхваляла лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева.
Он требует взыскать с Пугачевой полтора миллиарда рублей, из которых себе намерен оставить рубль, а остальное перечислить на нужды ветеранов.
* Катерина Гордеева признана в России иноагентом.
