Почти половина россиян считают иноагентов врагами, показал опрос

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Четверо из десяти россиян (41%) ассоциируют словосочетание "иностранный агент" прежде всего с врагом народа (28%) и диверсантом (13%), следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ.

Две трети (65%) опрошенных, осведомленных о законе, считают, что присваивать статус иностранного агента скорее нужно. Пятая часть граждан РФ (20%) заявила об обратном - что скорее не нужно.