Почти половина россиян считают иноагентов врагами, показал опрос

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Четверо из десяти россиян (41%) ассоциируют словосочетание "иностранный агент" прежде всего с врагом народа (28%) и диверсантом (13%), следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ.
По данным опроса, о законе, согласно которому в России статус иностранного агента присваивается физическим лицам, незарегистрированным общественным объединениям или СМИ, получающим зарубежное финансирование и занимающимся политической деятельностью внутри России, хорошо осведомлены 20% респондентов и что-то слышали о нем большинство граждан РФ (55%).
Две трети (65%) опрошенных, осведомленных о законе, считают, что присваивать статус иностранного агента скорее нужно. Пятая часть граждан РФ (20%) заявила об обратном - что скорее не нужно.
Россиян также спрашивали, могут ли они назвать СМИ, физических лиц и общественные объединения, которым присвоен статус иностранного агента. Так, чаще всего осведомленные об иноагентах называли Максима Галкина* (28%, признан в РФ иностранным агентом), Аллу Пугачеву (13%), которая таковой не является, и Андрея Макаревича* (8%, признан в РФ иностранным агентом).
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 3 октября среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
* признаны в РФ иностранным агентом
