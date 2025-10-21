Суд отказался рассматривать иски к Пугачевой

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Одинцовский суд Подмосковья отказался рассматривать иски к певице Алле Пугачевой, которые подали глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин и ветеран Афганистана Александр Трещев.