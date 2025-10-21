https://ria.ru/20251021/pugacheva-2049565501.html
Суд отказался рассматривать иски к Пугачевой
Одинцовский суд Подмосковья отказался рассматривать иски к певице Алле Пугачевой, которые подали глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с... РИА Новости, 21.10.2025
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Одинцовский суд Подмосковья отказался рассматривать иски к певице Алле Пугачевой, которые подали глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин и ветеран Афганистана Александр Трещев.
"Заявление возвращено заявителю", — говорится в материалах суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В первом случае причиной отказа стало невыполнение указаний судьи, во втором — неподсудность дела Одинцовскому суду.
Бородин настаивал на защите чести, достоинства, деловой репутации. Кроме того, он создал петицию о лишении Пугачевой
звания народной артистки России
.
Трещев подал иски сразу в четыре суда. Он утверждает, что в интервью Катеринe Гордеевой
* певица порочила честь президента, сомневалась в правильности принятых им решений, оскорбляла армию и правоохранительные органы, а также восхваляла лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева. Трещев требует взыскать с Пугачевой полтора миллиарда рублей, из которых себе намерен оставить рубль, а остальное перечислить на нужды ветеранов. Пока ни один его иск к рассмотрению не приняли.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.