Суд отказался рассматривать новый иск ветерана Афганистана к Пугачевой

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Савеловский суд Москвы отказался рассматривать иск ветерана Афганистана Александра Трещёва к певице Алле Пугачевой, сказано в данных суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Ранее заявление было оставлено без движения для устранения недостатков, но исправлены они не были.

"Заявление считается не поданным", - сказано в материале.

Всего Трещев предпринял шесть попыток добиться рассмотрения иска - он подавал его в Тверской, Савеловский и Пресненский суды Москвы (в некоторые - по два раза), а также в Одинцовский суд Московской области. Некоторые суды уже вернули иски, в остальных они пока оставлены без движения для устранения недостатков.

Интервью с Пугачевой вышло 10 сентября на канале "Скажи Гордеевой*" (Катерина Гордеева* признана иноагентом). Трещев подал иск о защите чести и достоинства, так как, по его утверждению, воспринял слова певицы "на свой счёт", потребовав 1,5 миллиарда рублей.

По мнению Трещева, в интервью Пугачева порочила честь президента, сомневалась в правильности принятых им решений, оскорбляла армию и правоохранительные органы, при этом восхваляя лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева.