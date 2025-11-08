Квартира внука Пугачевой все еще в залоге у банка

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Квартира в 249,3 "квадрата" в центре Москвы внука певицы Аллы Пугачевой Никиты Преснякова все еще в залоге у банка, следует из документов Росреестра и других материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Как следует из материалов, квартира в доме в Варсонофьевском переулке в центре Москвы в 2012 году перешла в собственность внука певицы Преснякова.

Данные, что квартира в единой собственности с 2012 года, подтверждаются сведениями из Росреестра . Из них также следует, что кадастровая стоимость жилья, площадь которого 249,3 квадратного метра, превышает 163,3 миллиона рублей.

Также из документов Росреестра следует, что на квартире есть обременения в виде ипотеки с сентября 2018 года.

Юрист Денис Корягин пояснил РИА Новости, что данное обременение может означать, что в 2018 году под залог квартиры была оформлена ипотека, например, на другое имущество. При этом эксперт отметил, что полноправно пользоваться недвижимостью до тех пор, пока на ней числятся обременения, не удастся.