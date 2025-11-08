Рейтинг@Mail.ru
Квартира внука Пугачевой все еще в залоге у банка - РИА Новости, 08.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
05:40 08.11.2025
https://ria.ru/20251108/kvartira-2053595457.html
Квартира внука Пугачевой все еще в залоге у банка
Квартира внука Пугачевой все еще в залоге у банка - РИА Новости, 08.11.2025
Квартира внука Пугачевой все еще в залоге у банка
Квартира в 249,3 "квадрата" в центре Москвы внука певицы Аллы Пугачевой Никиты Преснякова все еще в залоге у банка, следует из документов Росреестра и других... РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T05:40:00+03:00
2025-11-08T05:40:00+03:00
шоубиз
жилье
москва
алла пугачева
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/07/1822236158_0:98:3117:1851_1920x0_80_0_0_f863e1552f154a576b2280e2b9d1ef17.jpg
https://ria.ru/20250822/presnjakov-2036892043.html
https://ria.ru/20251102/pugacheva-2052457937.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/07/1822236158_386:0:3117:2048_1920x0_80_0_0_f97fcf6a43cd59734095a041f95cb948.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жилье, москва, алла пугачева, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
Шоубиз, Жилье, Москва, Алла Пугачева, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)
Квартира внука Пугачевой все еще в залоге у банка

Московская квартира внука Пугачевой Преснякова все еще в залоге у банка

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкНикита Пресняков
Никита Пресняков - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Никита Пресняков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Квартира в 249,3 "квадрата" в центре Москвы внука певицы Аллы Пугачевой Никиты Преснякова все еще в залоге у банка, следует из документов Росреестра и других материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Как следует из материалов, квартира в доме в Варсонофьевском переулке в центре Москвы в 2012 году перешла в собственность внука певицы Преснякова.
Никита Пресняков - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
"Жилищник" вернул излишне оплаченную пошлину по иску к Преснякову
22 августа, 06:20
Данные, что квартира в единой собственности с 2012 года, подтверждаются сведениями из Росреестра. Из них также следует, что кадастровая стоимость жилья, площадь которого 249,3 квадратного метра, превышает 163,3 миллиона рублей.
Также из документов Росреестра следует, что на квартире есть обременения в виде ипотеки с сентября 2018 года.
Юрист Денис Корягин пояснил РИА Новости, что данное обременение может означать, что в 2018 году под залог квартиры была оформлена ипотека, например, на другое имущество. При этом эксперт отметил, что полноправно пользоваться недвижимостью до тех пор, пока на ней числятся обременения, не удастся.
"В данном случае какие-либо сделки с недвижимостью могут проводиться лишь с согласия банка", - сказал Корягин.
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Пугачева оставила в России Rolls-Royce
2 ноября, 03:26
 
ШоубизЖильеМоскваАлла ПугачеваФедеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала