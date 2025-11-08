https://ria.ru/20251108/kvartira-2053595457.html
Квартира внука Пугачевой все еще в залоге у банка
шоубиз
жилье
москва
алла пугачева
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
москва
Новости
ru-RU
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Квартира в 249,3 "квадрата" в центре Москвы внука певицы Аллы Пугачевой Никиты Преснякова все еще в залоге у банка, следует из документов Росреестра и других материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Как следует из материалов, квартира в доме в Варсонофьевском переулке в центре Москвы
в 2012 году перешла в собственность внука певицы Преснякова.
Данные, что квартира в единой собственности с 2012 года, подтверждаются сведениями из Росреестра
. Из них также следует, что кадастровая стоимость жилья, площадь которого 249,3 квадратного метра, превышает 163,3 миллиона рублей.
Также из документов Росреестра следует, что на квартире есть обременения в виде ипотеки с сентября 2018 года.
Юрист Денис Корягин пояснил РИА Новости, что данное обременение может означать, что в 2018 году под залог квартиры была оформлена ипотека, например, на другое имущество. При этом эксперт отметил, что полноправно пользоваться недвижимостью до тех пор, пока на ней числятся обременения, не удастся.
"В данном случае какие-либо сделки с недвижимостью могут проводиться лишь с согласия банка", - сказал Корягин.