Суд оставил без движения иск Бородина к Пугачевой

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Пресненский суд Москвы оставил без движения иск главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина к певице Алле Пугачевой о защите чести, достоинства и деловой репутации, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Иск, зарегистрированный 19 ноября, был оставлен без движения 26 ноября, следует из материалов.

Согласно закону, суд принимает такое решение из-за подачи иска без соблюдения некоторых требований. После устранения установленных обстоятельств заявление может быть принято к рассмотрению.