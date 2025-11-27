https://ria.ru/20251127/pugacheva-2057946153.html
Суд оставил без движения иск Бородина к Пугачевой
Пресненский суд Москвы оставил без движения иск главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина к певице Алле Пугачевой РИА Новости, 27.11.2025
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Пресненский суд Москвы оставил без движения иск главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина к певице Алле Пугачевой о защите чести, достоинства и деловой репутации, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Иск, зарегистрированный 19 ноября, был оставлен без движения 26 ноября, следует из материалов.
Согласно закону, суд принимает такое решение из-за подачи иска без соблюдения некоторых требований. После устранения установленных обстоятельств заявление может быть принято к рассмотрению.
Ранее Бородин направлял заявление в Одинцовский суд Подмосковья, но оно было возвращено. В своем Telegram-канале он сообщал, что требует от певицы дать публичное опровержение порочащей его честь и достоинство информации и выплатить компенсацию.