Общественник Бородин подал иск к Пугачевой
12:59 23.11.2025
Общественник Бородин подал иск к Пугачевой
Общественник Бородин подал иск к Пугачевой - РИА Новости, 23.11.2025
Общественник Бородин подал иск к Пугачевой
Пресненский суд Москвы зарегистрировал иск главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина к певице Алле Пугачевой
Общественник Бородин подал иск к Пугачевой

Бородин подал иск к Пугачевой о защите чести и достоинства

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Пресненский суд Москвы зарегистрировал иск главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина к певице Алле Пугачевой о защите чести, достоинства и деловой репутации, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что иск зарегистрирован судом 19 ноября.
Ранее Бородин направлял заявление в Одинцовский суд Подмосковья, но оно было возвращено.
