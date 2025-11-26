Суд не стал рассматривать последний иск ветерана Афганистана к Пугачевой

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Пресненский суд Москвы пока не стал рассматривать последний иск ветерана Афганистана Александра Трещёва к певице Алле Пугачевой, указано в данных суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.

"Исковое заявление оставлено без движения", - сказано в материалах.

Согласно законодательству, такое решение означает, что в иске есть недостатки, но заявитель еще может исправить их, чтобы добиться его рассмотрения по существу.

Всего Трещёв предпринял шесть попыток добиться рассмотрения иска - он подавал его в Тверской, Савеловский и Пресненский суды Москвы (в некоторые по два раза), а также в Одинцовский суд Московской области

Четыре иска суды отказались рассматривать, еще два оставлены без движения.

Интервью с Пугачевой вышло 10 сентября на канале "Скажи Гордеевой*" ( Катерина Гордеева * признана иноагентом). Трещёв подал иск о защите чести и достоинства, так как, по его утверждению, воспринял слова певицы "на свой счёт", потребовав 1,5 миллиарда рублей.

По мнению Трещёва, в интервью Пугачева порочила честь президента, сомневалась в правильности принятых им решений, оскорбляла армию и правоохранительные органы, при этом восхваляя лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева.