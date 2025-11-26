Рейтинг@Mail.ru
Суд не стал рассматривать последний иск ветерана Афганистана к Пугачевой - РИА Новости, 26.11.2025
11:27 26.11.2025
https://ria.ru/20251126/sud-2057636387.html
Суд не стал рассматривать последний иск ветерана Афганистана к Пугачевой
Суд не стал рассматривать последний иск ветерана Афганистана к Пугачевой - РИА Новости, 26.11.2025
Суд не стал рассматривать последний иск ветерана Афганистана к Пугачевой
Пресненский суд Москвы пока не стал рассматривать последний иск ветерана Афганистана Александра Трещёва к певице Алле Пугачевой, указано в данных суда, с... РИА Новости, 26.11.2025
Суд не стал рассматривать последний иск ветерана Афганистана к Пугачевой

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Пресненский суд Москвы пока не стал рассматривать последний иск ветерана Афганистана Александра Трещёва к певице Алле Пугачевой, указано в данных суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Исковое заявление оставлено без движения", - сказано в материалах.
Согласно законодательству, такое решение означает, что в иске есть недостатки, но заявитель еще может исправить их, чтобы добиться его рассмотрения по существу.
Всего Трещёв предпринял шесть попыток добиться рассмотрения иска - он подавал его в Тверской, Савеловский и Пресненский суды Москвы (в некоторые по два раза), а также в Одинцовский суд Московской области.
Четыре иска суды отказались рассматривать, еще два оставлены без движения.
Интервью с Пугачевой вышло 10 сентября на канале "Скажи Гордеевой*" (Катерина Гордеева* признана иноагентом). Трещёв подал иск о защите чести и достоинства, так как, по его утверждению, воспринял слова певицы "на свой счёт", потребовав 1,5 миллиарда рублей.
По мнению Трещёва, в интервью Пугачева порочила честь президента, сомневалась в правильности принятых им решений, оскорбляла армию и правоохранительные органы, при этом восхваляя лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
 
МоскваМосковская область (Подмосковье)Александр ТрещевАлла ПугачеваКатерина Гордеева
 
 
