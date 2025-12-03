Суд возвратил ветерану Афганистана иск к Пугачевой

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Пресненский суд Москвы возвратил ветерану Афганистана Александру Трещёву его иск к певице Алле Пугачевой о защите чести из-за неисправленных в срок недостатков в заявлении, указано в данных суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.

"Второго декабря 2025 года вынесено определение о возвращении заявления. Не исправлены недостатки искового заявления и документов, приложенных к нему, в срок, установленный в определении об оставлении искового заявления без движения",- следует из данных.

Ранее этот иск суд оставлял без движения.

Всего Трещёв предпринял шесть попыток добиться рассмотрения иска - он подавал его в Тверской, Савеловский и Пресненский суды Москвы , а также в Одинцовский суд Московской области

Суды выносили решения об отказе в их рассмотрении, либо оставляли без движения.

Интервью с Пугачевой вышло 10 сентября на канале "Скажи Гордеевой*" ( Катерина Гордеева * признана иноагентом). Трещёв подал иск о защите чести и достоинства, так как, по его утверждению, воспринял слова певицы "на свой счёт", потребовав 1,5 миллиарда рублей.

По мнению Трещёва, в интервью Пугачева порочила честь президента, сомневалась в правильности принятых им решений, оскорбляла армию и правоохранительные органы, при этом восхваляя лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева.