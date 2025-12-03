Рейтинг@Mail.ru
Суд возвратил ветерану Афганистана иск к Пугачевой
00:25 03.12.2025
Суд возвратил ветерану Афганистана иск к Пугачевой
Пресненский суд Москвы возвратил ветерану Афганистана Александру Трещёву его иск к певице Алле Пугачевой о защите чести из-за неисправленных в срок недостатков
Суд возвратил ветерану Афганистана иск к Пугачевой

Суд возвратил ветерану Афганистана Трещеву его иск к Пугачевой

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Пресненский суд Москвы возвратил ветерану Афганистана Александру Трещёву его иск к певице Алле Пугачевой о защите чести из-за неисправленных в срок недостатков в заявлении, указано в данных суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Второго декабря 2025 года вынесено определение о возвращении заявления. Не исправлены недостатки искового заявления и документов, приложенных к нему, в срок, установленный в определении об оставлении искового заявления без движения",- следует из данных.
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Пугачева может лишиться товарного знака "Рождественские встречи"
28 ноября, 09:30
Ранее этот иск суд оставлял без движения.
Всего Трещёв предпринял шесть попыток добиться рассмотрения иска - он подавал его в Тверской, Савеловский и Пресненский суды Москвы, а также в Одинцовский суд Московской области.
Суды выносили решения об отказе в их рассмотрении, либо оставляли без движения.
Интервью с Пугачевой вышло 10 сентября на канале "Скажи Гордеевой*" (Катерина Гордеева* признана иноагентом). Трещёв подал иск о защите чести и достоинства, так как, по его утверждению, воспринял слова певицы "на свой счёт", потребовав 1,5 миллиарда рублей.
По мнению Трещёва, в интервью Пугачева порочила честь президента, сомневалась в правильности принятых им решений, оскорбляла армию и правоохранительные органы, при этом восхваляя лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Суд оставил без движения иск Бородина к Пугачевой
27 ноября, 11:15
 
