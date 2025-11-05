Рейтинг@Mail.ru
Пугачева может потерять товарный знак "Кристина" - РИА Новости, 05.11.2025
05:31 05.11.2025
Пугачева может потерять товарный знак "Кристина"
Пугачева может потерять товарный знак "Кристина" - РИА Новости, 05.11.2025
Пугачева может потерять товарный знак "Кристина"
Певица Алла Пугачева может потерять товарный знак "Кристина" в апреле 2026 года, если не продлит срок действия исключительного права, выяснило РИА Новости,... РИА Новости, 05.11.2025
россия
израиль
алла пугачева
кристина орбакайте
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
общество
россия
израиль
россия, израиль, алла пугачева, кристина орбакайте, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), общество
Россия, Израиль, Алла Пугачева, Кристина Орбакайте, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Общество
Пугачева может потерять товарный знак "Кристина"

Алла Пугачева может потерять товарный знак «Кристина» в апреле 2026 года

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Певица Алла Пугачева может потерять товарный знак "Кристина" в апреле 2026 года, если не продлит срок действия исключительного права, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
У Пугачевой есть дочь - певица и актриса Кристина Орбакайте. Согласно документам, впервые товарный знак "Кристина" был зарегистрирован в 1997 году.
Пугачева несколько раз продлевала срок действия регистрации знака, последний раз запись вносилась в Государственный реестр в 2016 году - товарный знак был продлен до 25 апреля 2026 года.
Под товарным знаком "Кристина" в России может производиться и продаваться одежда, головные уборы, игрушки, напитки, в том числе алкогольные, табак и другая продукция. Кроме того, возможны организация досуга, путешествий и предоставление образовательных услуг.
Певица Алла Пугачева уехала в октябре 2022 года с детьми в Израиль. После чего на нее обрушился шквал критики в соцсетях. В ответ Пугачева назвала ненависть тех людей, которых она "всегда терпеть не могла", счастьем. Она также заявила, что те, кто ее критикуют, "были холопами - стали рабами". Третьего ноября 2023 года она возвращалась в Россию и записала три песни для личного пользования, после чего снова покинула страну.
РоссияИзраильАлла ПугачеваКристина ОрбакайтеФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)Общество
 
 
