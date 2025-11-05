МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Певица Алла Пугачева может потерять товарный знак "Кристина" в апреле 2026 года, если не продлит срок действия исключительного права, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.

Пугачева несколько раз продлевала срок действия регистрации знака, последний раз запись вносилась в Государственный реестр в 2016 году - товарный знак был продлен до 25 апреля 2026 года.