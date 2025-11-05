МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Певица Алла Пугачева может потерять товарный знак "Кристина" в апреле 2026 года, если не продлит срок действия исключительного права, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
У Пугачевой есть дочь - певица и актриса Кристина Орбакайте. Согласно документам, впервые товарный знак "Кристина" был зарегистрирован в 1997 году.
Пугачева несколько раз продлевала срок действия регистрации знака, последний раз запись вносилась в Государственный реестр в 2016 году - товарный знак был продлен до 25 апреля 2026 года.
Под товарным знаком "Кристина" в России может производиться и продаваться одежда, головные уборы, игрушки, напитки, в том числе алкогольные, табак и другая продукция. Кроме того, возможны организация досуга, путешествий и предоставление образовательных услуг.
Певица Алла Пугачева уехала в октябре 2022 года с детьми в Израиль. После чего на нее обрушился шквал критики в соцсетях. В ответ Пугачева назвала ненависть тех людей, которых она "всегда терпеть не могла", счастьем. Она также заявила, что те, кто ее критикуют, "были холопами - стали рабами". Третьего ноября 2023 года она возвращалась в Россию и записала три песни для личного пользования, после чего снова покинула страну.
