Ветеран Афганистана подал шестой иск к Пугачевой
14:05 27.10.2025 (обновлено: 14:22 27.10.2025)
Ветеран Афганистана подал шестой иск к Пугачевой
Ветеран Афганистана подал шестой иск к Пугачевой
в мире, москва, алла пугачева, александр трещев, катерина гордеева
Ветеран Афганистана подал шестой иск к Пугачевой

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Ветеран Афганистана Александр Трещёв предпринял шестую попытку добиться рассмотрения своего иска к певице Алле Пугачевой, сказано в данных суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"В суде зарегистрирован иск Трещева к Пугачевой", - сказано в материалах.
Иск подан в Пресненский суд Москвы, который уже отказался рассматривать его предыдущее заявление.
Трещёв требует 1,5 миллиарда рублей. Ранее он подавал иски в четыре суда (в один из них дважды), пока что ни один не принят к рассмотрению.
Интервью с Пугачевой вышло 10 сентября на канале "Скажи Гордеевой*" (Катерина Гордеева* признана иноагентом). Трещев подал иск о защите чести и достоинства, так как, по его утверждению, воспринял слова певицы "на свой счёт".
По мнению Трещева, в интервью Пугачева порочила честь президента, сомневалась в правильности принятых им решений, оскорбляла армию и правоохранительные органы, при этом восхваляя лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
Юрист объяснила, могут ли Пугачеву лишить пенсии в России
17 октября, 02:45
17 октября, 02:45
 
