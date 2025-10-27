https://ria.ru/20251027/veteran-2050934028.html
Ветеран Афганистана подал шестой иск к Пугачевой
Ветеран Афганистана подал шестой иск к Пугачевой - РИА Новости, 27.10.2025
Ветеран Афганистана подал шестой иск к Пугачевой
Ветеран Афганистана Александр Трещёв предпринял шестую попытку добиться рассмотрения своего иска к певице Алле Пугачевой, сказано в данных суда, с которыми... РИА Новости, 27.10.2025
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Ветеран Афганистана Александр Трещёв предпринял шестую попытку добиться рассмотрения своего иска к певице Алле Пугачевой, сказано в данных суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"В суде зарегистрирован иск Трещева к Пугачевой
", - сказано в материалах.
Иск подан в Пресненский суд Москвы
, который уже отказался рассматривать его предыдущее заявление.
Трещёв
требует 1,5 миллиарда рублей. Ранее он подавал иски в четыре суда (в один из них дважды), пока что ни один не принят к рассмотрению.
Интервью с Пугачевой вышло 10 сентября на канале "Скажи Гордеевой*" (Катерина Гордеева
* признана иноагентом). Трещев подал иск о защите чести и достоинства, так как, по его утверждению, воспринял слова певицы "на свой счёт".
По мнению Трещева, в интервью Пугачева порочила честь президента, сомневалась в правильности принятых им решений, оскорбляла армию и правоохранительные органы, при этом восхваляя лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.