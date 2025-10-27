Ветеран Афганистана подал шестой иск к Пугачевой

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Ветеран Афганистана Александр Трещёв предпринял шестую попытку добиться рассмотрения своего иска к певице Алле Пугачевой, сказано в данных суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.

По мнению Трещева, в интервью Пугачева порочила честь президента, сомневалась в правильности принятых им решений, оскорбляла армию и правоохранительные органы, при этом восхваляя лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева.