Суд отказался рассматривать иски к Пугачевой
2025-10-21T11:14:00+03:00
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Одинцовский суд Подмосковья отказался рассматривать иски главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина и ветерана Афганистана Александра Трещёва к певице Алле Пугачевой, сказано в данных суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Заявление возвращено заявителю", - сказано в материалах.
В первом случае причиной возврата стало невыполнение указаний судьи, во втором - неподсудность дела данному суду, отмечается в данных.
Ранее Бородин сообщил, что создал петицию о лишении Аллы Пугачевой
звания народной артистки России
.
Трещёв
в своем иске требует 1,5 миллиарда рублей. Он подал иск сразу в четыре суда, пока что ни один не принят к рассмотрению.
Интервью с Пугачевой вышло 10 сентября на канале "Скажи Гордеевой*" (Катерина Гордеева* признана иноагентом). Трещев подал иск о защите чести и достоинства, так как, по его утверждению, воспринял слова певицы "на свой счёт".
По мнению Трещева, в интервью Пугачева порочила честь президента, сомневалась в правильности принятых им решений, оскорбляла армию и правоохранительные органы, при этом восхваляя лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.