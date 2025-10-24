Продюсер Дзюник перенес операцию на сердце

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Продюсер Леонид Дзюник сообщил РИА Новости, что находится в больнице после операции на сердце.

Ранее Telegram-канал 112 сообщил, что Дзюника избили, якобы на него напали на улице и нанесли несколько ударов.