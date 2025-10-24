Продюсер Дзюник перенес операцию на сердце

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Продюсер Леонид Дзюник сообщил РИА Новости, что находится в больнице после операции на сердце.
Ранее Telegram-канал 112 сообщил, что Дзюника избили, якобы на него напали на улице и нанесли несколько ударов.
"Прошла операция на сердце. Она, в принципе, планировалась, но я думаю, что все-таки это состояние было спровоцировано угрозами после передачи "Новые русские сенсации" на канале НТВ", - сказал он.
Как уточнил Дзюник, 19 октября на телеканале НТВ прошел выпуск программы "Новые русские сенсации", где затрагивалась личность певицы Аллы Пугачевой. Дзюник принял участие в выпуске передачи. После этого продюсеру начали звонить поклонники Пугачевой с требованием замолчать.
Продюсер Леонид Дзюник сотрудничал с народным артистом РФ Филиппом Киркоровым, группами t.A.T.u. и Smash! и другими артистами отечественной эстрады.
