Захарова пообещала отправить Пугачевой книгу о конфликте на Украине
16:24 24.10.2025
Захарова пообещала отправить Пугачевой книгу о конфликте на Украине
Захарова пообещала отправить Пугачевой книгу о конфликте на Украине
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала отправить книгу "Конфликт на Украине глазами итальянского журналиста" Элизео Бертолази певице Алле... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T16:24:00+03:00
2025-10-24T16:24:00+03:00
в мире
россия
украина
кипр
мария захарова
алла пугачева
россия
украина
кипр
в мире, россия, украина, кипр, мария захарова, алла пугачева
Захарова пообещала отправить Пугачевой книгу о конфликте на Украине

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала отправить книгу "Конфликт на Украине глазами итальянского журналиста" Элизео Бертолази певице Алле Пугачевой и другим россиянам, живущим за рубежом.
«
"Эта книга действительно будет интересна определенной части россиян. Той, например, которую я называю отъехавшими. Отъехавшими не только потому, что они уехали, предав страну, а потому что они отъехали - ну, головой, наверное, это больше медицинский термин - душой. А почему нам не сделать такую простую вещь? Вот те многие россияне, которые говорят, что они россияне, что они так переживают за то, что происходит с нами, с нашей страной, что им просто на расстоянии мы видны, виднее им на расстоянии, что у нас происходит. А почему им нам не отправить эту книгу?", - предложила Захарова на презентации книги в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Захарова сравнила пропаганду в Западной Европе с нацистской и фашисткой
Вчера, 14:11
Она выразила надежду, что для этих целей у издателей найдется пара десятков экземпляров.
«
"Взять и отправить. Вот, например, я думаю, что Пугачёвой будет эта книга интересна... На Кипр отправим. Наше посольство, господин (посол РФ на Кипре Мурат) Зязиков, я думаю, сделает всё возможное. Не знаю, на Кипре она там или где. Пусть почитает", - отметила Захарова.
Она назвала Бертолази "пророком не из нашего отечества", которому могли бы поверить те из россиян, кто не хочет верить российским источникам.
"Пусть они читают книги тех людей, которые уехали оттуда, куда приехали они, спасая личную свою жизнь, А те, кто приехал из Европы в 2014 году в Донецк и Луганск, приехали для того, чтобы спасать жизни других. И пусть они читают эту книгу. И пусть они попробуют потом что-то сказать. Они же сейчас верят западно-европейцам. Они же сейчас у них просят паспорта, виды на жительство, помощь, концертные площадки по дешевке, театрики, чтобы их там показывать. Значит, верят европейцам. Чем этот европеец хуже? Только он, в отличие от нынешних европейцев, которые подбрасывают косточки периодически в их "будочки", этот европеец знает эту ситуацию изнутри", - добавила она.
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
СМИ узнали, как Пугачева выводит деньги из России
15 октября, 09:49
По словам Захаровой, книга итальянца зацепила ее еще и потому, что он оценивал ситуацию на Украине теми же выражениями, что и ее отец, дипломат Владимир Захаров. Бертолази еще 11 лет назад называл позором, что западные СМИ полностью игнорируют информацию о гражданкой войне такого масштаба.
«
"Почему меня зацепила эта фраза? Ну, потому что 11 лет "пророк не из нашего Отечества" видел этот позор. А люди, которые жили в нашей стране, а теперь претендуют на то, что они нас будут поучать, вправлять нам мозги, как там было сказано, этого не видели. Меня зацепила эта фраза и по другой причине. Мой отец... слово "позор" в отношении ситуации на Украине говорил все эти 11 лет... Так где же были эти самые россияне, граждане России, которые имели все? Транспорт, автомобиль, самолеты многие имели, денежные средства, возможности гастролировать, приезжать, уточнять информацию, потому что их сетка знакомств действительно обширна. Где же они были, и какое они теперь имеют право нас поучать и рассказывать, как нам жить?" - возмутилась Захарова.
В то же время она выразила надежду, что кому-то эта книга действительно поможет понять ситуацию.
"Это лекарство, это антидот. В том числе и конкретным людям, которые сейчас, обладая российскими паспортами, говорят о том, что их вклад в нашу жизнь, в жизнь нашей страны, значительный. Давайте попробуем им помочь. А вдруг кому-то действительно полегчает? А вдруг кто-то спасется?" - добавила Захарова.
Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Адвокат потребовал лишить Пугачеву авторских отчислений
19 сентября, 13:57
 
В мире Россия Украина Кипр Мария Захарова Алла Пугачева
 
 
