Захарова пообещала отправить Пугачевой книгу о конфликте на Украине

"Почему меня зацепила эта фраза? Ну, потому что 11 лет "пророк не из нашего Отечества" видел этот позор. А люди, которые жили в нашей стране, а теперь претендуют на то, что они нас будут поучать, вправлять нам мозги, как там было сказано, этого не видели. Меня зацепила эта фраза и по другой причине. Мой отец... слово "позор" в отношении ситуации на Украине говорил все эти 11 лет... Так где же были эти самые россияне, граждане России, которые имели все? Транспорт, автомобиль, самолеты многие имели, денежные средства, возможности гастролировать, приезжать, уточнять информацию, потому что их сетка знакомств действительно обширна. Где же они были, и какое они теперь имеют право нас поучать и рассказывать, как нам жить?" - возмутилась Захарова.