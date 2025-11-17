https://ria.ru/20251117/pugacheva-2055364865.html
Пугачева потеряла действующий в России товарный знак
Пугачева потеряла действующий в России товарный знак - РИА Новости, 17.11.2025
Пугачева потеряла действующий в России товарный знак
Певица Алла Пугачева потеряла товарный знак "Рецитал", действующий в России, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. РИА Новости, 17.11.2025
https://ria.ru/20251111/sud-2054161679.html
россия
израиль
Пугачева потеряла действующий в России товарный знак
Пугачева потеряла действующий в России товарный знак "Рецитал"
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Певица Алла Пугачева потеряла товарный знак "Рецитал", действующий в России, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
"Рецитал" — музыкальная группа, с которой Пугачева записала альбом "Как тревожен этот путь".
Согласно документам, товарный знак "Рецитал" был подан в Роспатент в 2015 года, в 2017 году было принято решение о регистрации. В октябре 2025 года срок действия товарного знака истек.
Певица Алла Пугачева уехала в октябре 2022 года с детьми в Израиль, после чего на нее обрушился шквал критики в соцсетях. В ответ Пугачева назвала ненависть тех людей, которых она "всегда терпеть не могла", счастьем. Она также заявила, что те, кто ее критикуют, "были холопами - стали рабами". Третьего ноября 2023 года она возвращалась в Россию и записала три песни для личного пользования, после чего снова покинула страну.