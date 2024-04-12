https://ria.ru/20240412/kuklachev-1939067680.html

Биография Юрия Куклачева

Биография Юрия Куклачева - РИА Новости, 12.04.2024

Биография Юрия Куклачева

Клоун и дрессировщик, руководитель и основатель "Театра кошек Куклачева", народный артист РСФСР Юрий Дмитриевич Куклачев родился 12 апреля 1949 года в селе... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T03:01

2024-04-12T03:01

2024-04-12T03:01

справки

юрий куклачев

химки

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Клоун и дрессировщик, руководитель и основатель "Театра кошек Куклачева", народный артист РСФСР Юрий Дмитриевич Куклачев родился 12 апреля 1949 года в селе Подрезково Химкинского района (ныне в черте города Химки) Московской области в рабочей семье.В детстве решил стать клоуном. Семь раз безуспешно поступал в Государственное училище циркового и эстрадного искусства (ГУЦЭИ, ныне – Государственное училище циркового и эстрадного искусства имени Михаила Румянцева (Карандаша)). В 1967 году окончил Московское профессионально-техническое училище № 3 (специальность "печатник"), работал в типографии издательства "Молодая гвардия". Одновременно занимался в народном цирке при Доме культуры "Красный Октябрь" (педагоги Михаил Зингер и Иосиф Фридман), где освоил разные цирковые жанры.В 1967 году на Всесоюзном смотре художественной самодеятельности выступил как коверный клоун, эквилибрист на проволоке и акробат-вольтижер, стал его лауреатом и был принят в ГУЦЭИ без конкурса.В 1971 году Куклачев окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства по специальности "клоун, пародист, акробат". В 1979 году – театроведческий факультет Государственного института театрального искусства (ныне Российский институт театрального искусства – ГИТИС). В 1971-1990 годах – артист "Союзгосцирка", работал под псевдонимом Василек. Создал образ простодушного и лукавого клоуна-скомороха в стилизованной русской рубахе. В 1972 году впервые вышел на арену цирка как клоун-дрессировщик с кошкой, создал номер "Кот и повар", ставший "визитной карточкой" артиста. В последующем Куклачевым было подготовлено около 40 реприз.В 1989 году Юрий Куклачев решил создать свой театр. В 1990 году мэрия Москвы подарила театру помещение бывшего кинотеатра "Призыв" на Кутузовском проспекте. 23 февраля 1990 года открылся частный театр кошек "Кэт хауз" (в настоящее время – "Театр кошек Куклачева"). В 2005 году театр получил статус Государственного учреждения культуры города Москвы.В настоящее время в театре несколько самостоятельных коллективов – Юрия Куклачева, его сыновей Дмитрия и Владимира и дочери Екатерины.В театре поставлены сюжетные спектакли с участием дрессированных кошек: "Кошкин дом" (1991), "Кот в сапогах" (1992), "Королева кошек" (1995; Гран-при на конкурсе артистов цирка в Париже, 1996), "Принц Щелкунчик и Крысиный король" (1999), "Мои любимые кошки" (2000), "Олимпиада кота Бориса" (2002), "Кошки из Вселенной" (2003), "Ледяная фантазия" (2008), "Коты-мореходы" (2016), "Мяугли" (2018) и др.В текущем репертуаре театра такие постановки как "Волшебные кошки", "Я - Клоун или Котостройка", "Кошки в восточной сказке", "Котобум", "Как коты спасли Федору", "Кошки в гостях у Бабки Ежки", "Кошки против Барабаса". Юрий Куклачев гастролировал во многих странах мира. В 1976 году в Канаде он получил "Золотую корону клоунов", в 1981 году в Японии был удостоен премии "Золотой Оскар" – приза зрительских симпатий. В 1986 году на Всемирном конкурсе артистов цирка в Монте-Карло Куклачев получил приз "Серебряный клоун".Юрий Куклачев снимался в фильме "Выше радуги" (1986), советско-финской ленте "Микко из Тампере просит совета" (1986), детском музыкальном фильме "Хроники Деда Мороза. Тайна подарков" (2021). В 2003 году Юрий Куклачев создал образовательный проект "Школа доброты", для которого разработал методические пособия "Уроки доброты и самопознания" для занятий педагогов с детьми в начальных классах. Со специальной программой посещал детские исправительные учреждения (воспитательные колонии и спецшколы).В 2005 году семьей Куклачевых был основан "Региональный общественный фонд содействия культурному и духовному воспитанию подрастающего поколения имени Юрия Куклачева", основная задача которого – содействие культурному и духовному воспитанию подрастающего поколения. Юрий Куклачев работал на "Детском радио": был ведущим радиопрограммы "Школа доброты Юрия Куклачева" (2013-2014); соведущим рубрики "Школа доброты Юрия Куклачева" в программе "Семейный доктор" (2014-2015).Куклачев – автор книг "Друзья мои кошки", "Юрий Куклачев и его 120 кошек", пособия для студентов циркового училища "Если хочешь быть клоуном" и других.В 2009 году он был удостоен национальной премии "Имперская культура" имени Эдуарда Володина (в номинации "детская книга" за серию книг "Уроки доброты").Юрий Куклачев – народный артист РСФСР (1986).Удостоен Премии Ленинского комсомола (1980).Награжден орденами Дружбы (1994), Почета (2019), медалью "За доблестный труд" (2007).Почетный профессор Московского государственного университета культуры и искусств (2011) и Белорусского государственного университета культуры и искусств (2012).Супруга Юрия Куклачева, Елена (1948), актриса, работает в "Театре кошек". У пары трое детей: сыновья Дмитрий и Владимир и дочь Екатерина, все трое также работают в "Театре кошек". Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

химки

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, юрий куклачев, химки