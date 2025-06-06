Куклачев получил премию "Признание" в номинации за вклад в развитие цирка
Куклачев получил премию Признание в номинации За вклад в развитие мирового цирка
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСоздатель и руководитель Театра Кошек Юрий Куклачев
Создатель и руководитель Театра Кошек Юрий Куклачев
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Лауреатом международной профессиональной цирковой премии "Признание" в специальной номинации "За вклад в развитие мирового цирка" стал народный артист России Юрий Куклачев, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония вручения и гала-концерт прошли в Большом московском цирке в четверг. Ведущим вечера выступил народный артист РФ Александр Олешко.
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"Какое счастье каждый день выходить на эту арену!.. Мне повезло, я встречал Леонида Енгибарова. Он однажды мне сказал: "Юра, ты видишь ту звезду?". Я говорю: "Да". Она, оказывается, миллионы лет тому назад взорвалась. Представляешь? Ее уже миллион лет нет, а свет от нее идет. Это, наверное, для того, чтобы каждый человек знал, что даже маленький лучик добра и света, подаренный людям, не пропадает. Он живет вечно и говорит: "Люди, будьте добрее друг к другу", - сказал Куклачев, получая награду.
Лауреатов премии определили зрители и экспертное жюри под председательством народного артиста РФ Аскольда Запашного. В числе судей гендиректор Большого московского цирка Эдгард Запашный, заслуженная артистка России Елена Петрикова, гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков, председатель экспертного совета Союза деятелей циркового искусства Дарья Костюк, директор Училища циркового и эстрадного искусства имени Румянцева Елена Шевченко, президент Ассоциации передвижных цирков Роман Коробко, заслуженный артист России Дмитрий Куклачев, народные артисты РФ Таисия Корнилова и Владимир Довейко.
Премия была вручена и в других специальных номинациях. Так, за поддержку циркового искусства России премии удостоен депутат Госдумы РФ Тимофей Баженов, а международным партнером года стал генеральный директор Казахского государственного цирка Максат Жаиков.
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Режиссерами года признаны заслуженные артисты РФ Елена Петрикова и Гия Эрадзе. В номинации "Художник года" лучшей стала главный художник Большого московского цирка Надежда Русс. Артистом и артисткой года названы дрессировщик Карлос Брешиани и артистка-эквилибрист Ольга Рожковская. Композитором года признан композитор Большого московского цирка Андрей Пурчинский. В номинации "Хореограф года" победила Нелли Газзаева. Продюсерами года объявили Юрия Иванова и Гию Эрадзе.
Лучшим цирковым номером года стала "Галлея" в исполнении воздушных гимнастов по руководством Ярославны Водяник. В номинации "Цирковое шоу года" победу одержало представление "Сказка о золотой рыбке" Большого московского цирка. Цирк-шапито международного "Шоу Демидовых" стало лучшим в категории "Шапито года". Премьерой года стала "Мелодия судьбы" Алисы Вардосанидзе.
Лучшим цирковым управленцем года стал народный артист РФ Эдгард Запашный.
Премия "Признание" реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
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