https://ria.ru/20250606/kuklachev-2021204789.html

Куклачев получил премию "Признание" в номинации за вклад в развитие цирка

Куклачев получил премию "Признание" в номинации за вклад в развитие цирка - РИА Новости, 06.06.2025

Куклачев получил премию "Признание" в номинации за вклад в развитие цирка

Лауреатом международной профессиональной цирковой премии "Признание" в специальной номинации "За вклад в развитие мирового цирка" стал народный артист России... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T00:05:00+03:00

2025-06-06T00:05:00+03:00

2025-06-06T00:05:00+03:00

культура

россия

юрий куклачев

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Лауреатом международной профессиональной цирковой премии "Признание" в специальной номинации "За вклад в развитие мирового цирка" стал народный артист России Юрий Куклачев, передает корреспондент РИА Новости. Церемония вручения и гала-концерт прошли в Большом московском цирке в четверг. Ведущим вечера выступил народный артист РФ Александр Олешко. "Какое счастье каждый день выходить на эту арену!.. Мне повезло, я встречал Леонида Енгибарова. Он однажды мне сказал: "Юра, ты видишь ту звезду?". Я говорю: "Да". Она, оказывается, миллионы лет тому назад взорвалась. Представляешь? Ее уже миллион лет нет, а свет от нее идет. Это, наверное, для того, чтобы каждый человек знал, что даже маленький лучик добра и света, подаренный людям, не пропадает. Он живет вечно и говорит: "Люди, будьте добрее друг к другу", - сказал Куклачев, получая награду. Лауреатов премии определили зрители и экспертное жюри под председательством народного артиста РФ Аскольда Запашного. В числе судей гендиректор Большого московского цирка Эдгард Запашный, заслуженная артистка России Елена Петрикова, гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков, председатель экспертного совета Союза деятелей циркового искусства Дарья Костюк, директор Училища циркового и эстрадного искусства имени Румянцева Елена Шевченко, президент Ассоциации передвижных цирков Роман Коробко, заслуженный артист России Дмитрий Куклачев, народные артисты РФ Таисия Корнилова и Владимир Довейко. Премия была вручена и в других специальных номинациях. Так, за поддержку циркового искусства России премии удостоен депутат Госдумы РФ Тимофей Баженов, а международным партнером года стал генеральный директор Казахского государственного цирка Максат Жаиков. Режиссерами года признаны заслуженные артисты РФ Елена Петрикова и Гия Эрадзе. В номинации "Художник года" лучшей стала главный художник Большого московского цирка Надежда Русс. Артистом и артисткой года названы дрессировщик Карлос Брешиани и артистка-эквилибрист Ольга Рожковская. Композитором года признан композитор Большого московского цирка Андрей Пурчинский. В номинации "Хореограф года" победила Нелли Газзаева. Продюсерами года объявили Юрия Иванова и Гию Эрадзе. Лучшим цирковым номером года стала "Галлея" в исполнении воздушных гимнастов по руководством Ярославны Водяник. В номинации "Цирковое шоу года" победу одержало представление "Сказка о золотой рыбке" Большого московского цирка. Цирк-шапито международного "Шоу Демидовых" стало лучшим в категории "Шапито года". Премьерой года стала "Мелодия судьбы" Алисы Вардосанидзе. Лучшим цирковым управленцем года стал народный артист РФ Эдгард Запашный. Премия "Признание" реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

https://ria.ru/20250418/kuklachev-2012172692.html

https://ria.ru/20250418/sanktsii-2012100913.html

https://ria.ru/20240412/kuklachev-1939067680.html

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россия, юрий куклачев