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Куклачев получил премию "Признание" в номинации за вклад в развитие цирка - РИА Новости, 06.06.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
00:05 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/kuklachev-2021204789.html
Куклачев получил премию "Признание" в номинации за вклад в развитие цирка
Куклачев получил премию "Признание" в номинации за вклад в развитие цирка - РИА Новости, 06.06.2025
Куклачев получил премию "Признание" в номинации за вклад в развитие цирка
Лауреатом международной профессиональной цирковой премии "Признание" в специальной номинации "За вклад в развитие мирового цирка" стал народный артист России... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T00:05:00+03:00
2025-06-06T00:05:00+03:00
культура
россия
юрий куклачев
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Лауреатом международной профессиональной цирковой премии "Признание" в специальной номинации "За вклад в развитие мирового цирка" стал народный артист России Юрий Куклачев, передает корреспондент РИА Новости. Церемония вручения и гала-концерт прошли в Большом московском цирке в четверг. Ведущим вечера выступил народный артист РФ Александр Олешко. "Какое счастье каждый день выходить на эту арену!.. Мне повезло, я встречал Леонида Енгибарова. Он однажды мне сказал: "Юра, ты видишь ту звезду?". Я говорю: "Да". Она, оказывается, миллионы лет тому назад взорвалась. Представляешь? Ее уже миллион лет нет, а свет от нее идет. Это, наверное, для того, чтобы каждый человек знал, что даже маленький лучик добра и света, подаренный людям, не пропадает. Он живет вечно и говорит: "Люди, будьте добрее друг к другу", - сказал Куклачев, получая награду. Лауреатов премии определили зрители и экспертное жюри под председательством народного артиста РФ Аскольда Запашного. В числе судей гендиректор Большого московского цирка Эдгард Запашный, заслуженная артистка России Елена Петрикова, гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков, председатель экспертного совета Союза деятелей циркового искусства Дарья Костюк, директор Училища циркового и эстрадного искусства имени Румянцева Елена Шевченко, президент Ассоциации передвижных цирков Роман Коробко, заслуженный артист России Дмитрий Куклачев, народные артисты РФ Таисия Корнилова и Владимир Довейко. Премия была вручена и в других специальных номинациях. Так, за поддержку циркового искусства России премии удостоен депутат Госдумы РФ Тимофей Баженов, а международным партнером года стал генеральный директор Казахского государственного цирка Максат Жаиков. Режиссерами года признаны заслуженные артисты РФ Елена Петрикова и Гия Эрадзе. В номинации "Художник года" лучшей стала главный художник Большого московского цирка Надежда Русс. Артистом и артисткой года названы дрессировщик Карлос Брешиани и артистка-эквилибрист Ольга Рожковская. Композитором года признан композитор Большого московского цирка Андрей Пурчинский. В номинации "Хореограф года" победила Нелли Газзаева. Продюсерами года объявили Юрия Иванова и Гию Эрадзе. Лучшим цирковым номером года стала "Галлея" в исполнении воздушных гимнастов по руководством Ярославны Водяник. В номинации "Цирковое шоу года" победу одержало представление "Сказка о золотой рыбке" Большого московского цирка. Цирк-шапито международного "Шоу Демидовых" стало лучшим в категории "Шапито года". Премьерой года стала "Мелодия судьбы" Алисы Вардосанидзе. Лучшим цирковым управленцем года стал народный артист РФ Эдгард Запашный. Премия "Признание" реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
https://ria.ru/20250418/kuklachev-2012172692.html
https://ria.ru/20250418/sanktsii-2012100913.html
https://ria.ru/20240412/kuklachev-1939067680.html
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россия, юрий куклачев
Культура, Россия, Юрий Куклачев
Куклачев получил премию "Признание" в номинации за вклад в развитие цирка

Куклачев получил премию Признание в номинации За вклад в развитие мирового цирка

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСоздатель и руководитель Театра Кошек Юрий Куклачев
Создатель и руководитель Театра Кошек Юрий Куклачев - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Создатель и руководитель Театра Кошек Юрий Куклачев
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Лауреатом международной профессиональной цирковой премии "Признание" в специальной номинации "За вклад в развитие мирового цирка" стал народный артист России Юрий Куклачев, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония вручения и гала-концерт прошли в Большом московском цирке в четверг. Ведущим вечера выступил народный артист РФ Александр Олешко.
Народный артист РСФСР Юрий Куклачев - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Куклачев рассказал об отношении к санкциям Зеленского
18 апреля, 19:09
"Какое счастье каждый день выходить на эту арену!.. Мне повезло, я встречал Леонида Енгибарова. Он однажды мне сказал: "Юра, ты видишь ту звезду?". Я говорю: "Да". Она, оказывается, миллионы лет тому назад взорвалась. Представляешь? Ее уже миллион лет нет, а свет от нее идет. Это, наверное, для того, чтобы каждый человек знал, что даже маленький лучик добра и света, подаренный людям, не пропадает. Он живет вечно и говорит: "Люди, будьте добрее друг к другу", - сказал Куклачев, получая награду.
Лауреатов премии определили зрители и экспертное жюри под председательством народного артиста РФ Аскольда Запашного. В числе судей гендиректор Большого московского цирка Эдгард Запашный, заслуженная артистка России Елена Петрикова, гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков, председатель экспертного совета Союза деятелей циркового искусства Дарья Костюк, директор Училища циркового и эстрадного искусства имени Румянцева Елена Шевченко, президент Ассоциации передвижных цирков Роман Коробко, заслуженный артист России Дмитрий Куклачев, народные артисты РФ Таисия Корнилова и Владимир Довейко.
Премия была вручена и в других специальных номинациях. Так, за поддержку циркового искусства России премии удостоен депутат Госдумы РФ Тимофей Баженов, а международным партнером года стал генеральный директор Казахского государственного цирка Максат Жаиков.
Юрий Куклачев - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Захарова прокомментировала санкции Зеленского против Куклачева
18 апреля, 15:54
Режиссерами года признаны заслуженные артисты РФ Елена Петрикова и Гия Эрадзе. В номинации "Художник года" лучшей стала главный художник Большого московского цирка Надежда Русс. Артистом и артисткой года названы дрессировщик Карлос Брешиани и артистка-эквилибрист Ольга Рожковская. Композитором года признан композитор Большого московского цирка Андрей Пурчинский. В номинации "Хореограф года" победила Нелли Газзаева. Продюсерами года объявили Юрия Иванова и Гию Эрадзе.
Лучшим цирковым номером года стала "Галлея" в исполнении воздушных гимнастов по руководством Ярославны Водяник. В номинации "Цирковое шоу года" победу одержало представление "Сказка о золотой рыбке" Большого московского цирка. Цирк-шапито международного "Шоу Демидовых" стало лучшим в категории "Шапито года". Премьерой года стала "Мелодия судьбы" Алисы Вардосанидзе.
Лучшим цирковым управленцем года стал народный артист РФ Эдгард Запашный.
Премия "Признание" реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Спектакль Юрия Куклачева Королева кошек - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Биография Юрия Куклачева
12 апреля 2024, 03:01
 
КультураРоссияЮрий Куклачев
 
 
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