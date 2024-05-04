https://ria.ru/20240504/kuklachev-1943825060.html

Куклачев останется в больнице до конца майских праздников

Куклачев останется в больнице до конца майских праздников - РИА Новости, 04.05.2024

Куклачев останется в больнице до конца майских праздников

Врачи приняли решение оставить в больнице народного артиста РСФСР Юрия Куклачева до конца майских праздников, сообщила РИА Новости представитель артиста Ольга... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T11:33

2024-05-04T11:33

2024-05-04T11:33

юрий куклачев

эдгард запашный

общество

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Врачи приняли решение оставить в больнице народного артиста РСФСР Юрия Куклачева до конца майских праздников, сообщила РИА Новости представитель артиста Ольга Кардокене. Ранее Кардокене сообщала РИА Новости, что врачи планируют его выписку из больницы к Пасхе, 5 мая. "Решили оставить до конца праздников. Примерно до 13 мая. Вообще ожидалось, что сейчас выпишут, но слабенький… Он бодрый, но если поактивничает минут 15-20, то устает. Он просился, конечно, вчера выписываться, еле уговорили", - сказала собеседница агентства. Она уточнила, что на реабилитацию в санаторий артист тоже поедет позже, "не после выписки". Представитель Куклачева рассказала, что в праздник Пасхи к артисту приедут родные в больницу. "Конечно, приедут все", - добавила она. Куклачеву 12 апреля стало плохо на его юбилейном концерте "Самый добрый клоун" в "Вегас сити холле", его увезли на скорой с жалобами на сердце, сообщил сын артиста. Гендиректор Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный сообщал, что Куклачев находится в тяжелом, но стабильном состоянии, у него обширный инфаркт.

https://ria.ru/20240415/kuklachev-1940103882.html

https://ria.ru/20240402/kuklachev-1937350937.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

юрий куклачев, эдгард запашный, общество