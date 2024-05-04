https://ria.ru/20240504/kuklachev-1943825060.html
Куклачев останется в больнице до конца майских праздников
Куклачев останется в больнице до конца майских праздников - РИА Новости, 04.05.2024
Куклачев останется в больнице до конца майских праздников
Врачи приняли решение оставить в больнице народного артиста РСФСР Юрия Куклачева до конца майских праздников, сообщила РИА Новости представитель артиста Ольга... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T11:33
2024-05-04T11:33
2024-05-04T11:33
юрий куклачев
эдгард запашный
общество
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Врачи приняли решение оставить в больнице народного артиста РСФСР Юрия Куклачева до конца майских праздников, сообщила РИА Новости представитель артиста Ольга Кардокене. Ранее Кардокене сообщала РИА Новости, что врачи планируют его выписку из больницы к Пасхе, 5 мая. "Решили оставить до конца праздников. Примерно до 13 мая. Вообще ожидалось, что сейчас выпишут, но слабенький… Он бодрый, но если поактивничает минут 15-20, то устает. Он просился, конечно, вчера выписываться, еле уговорили", - сказала собеседница агентства. Она уточнила, что на реабилитацию в санаторий артист тоже поедет позже, "не после выписки". Представитель Куклачева рассказала, что в праздник Пасхи к артисту приедут родные в больницу. "Конечно, приедут все", - добавила она. Куклачеву 12 апреля стало плохо на его юбилейном концерте "Самый добрый клоун" в "Вегас сити холле", его увезли на скорой с жалобами на сердце, сообщил сын артиста. Гендиректор Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный сообщал, что Куклачев находится в тяжелом, но стабильном состоянии, у него обширный инфаркт.
https://ria.ru/20240415/kuklachev-1940103882.html
https://ria.ru/20240402/kuklachev-1937350937.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий куклачев, эдгард запашный, общество
Юрий Куклачев, Эдгард Запашный, Общество
Куклачев останется в больнице до конца майских праздников
Врачи оставили Куклачева в больнице до конца майских праздников
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Врачи приняли решение оставить в больнице народного артиста РСФСР Юрия Куклачева до конца майских праздников, сообщила РИА Новости представитель артиста Ольга Кардокене.
Ранее Кардокене сообщала РИА Новости, что врачи планируют его выписку из больницы к Пасхе, 5 мая.
"Решили оставить до конца праздников. Примерно до 13 мая. Вообще ожидалось, что сейчас выпишут, но слабенький… Он бодрый, но если поактивничает минут 15-20, то устает. Он просился, конечно, вчера выписываться, еле уговорили", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что на реабилитацию в санаторий артист тоже поедет позже, "не после выписки".
Представитель Куклачева рассказала, что в праздник Пасхи к артисту приедут родные в больницу. "Конечно, приедут все", - добавила она.
Куклачеву 12 апреля стало плохо на его юбилейном концерте "Самый добрый клоун" в "Вегас сити холле", его увезли на скорой с жалобами на сердце, сообщил сын артиста.
Гендиректор Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный
сообщал, что Куклачев находится в тяжелом, но стабильном состоянии, у него обширный инфаркт.