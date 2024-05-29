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Сын Куклачева рассказал о восстановлении отца после инфаркта - РИА Новости, 29.05.2024
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20:20 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/kuklachev-1949221917.html
Сын Куклачева рассказал о восстановлении отца после инфаркта
Сын Куклачева рассказал о восстановлении отца после инфаркта - РИА Новости, 29.05.2024
Сын Куклачева рассказал о восстановлении отца после инфаркта
Реабилитация народного артиста РСФСР Юрия Куклачева после обширного инфаркта проходит успешно, он каждый день ходит по полтора-два километра и готовится... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T20:20
2024-05-29T20:20
юрий куклачев
эдгард запашный
общество
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Реабилитация народного артиста РСФСР Юрия Куклачева после обширного инфаркта проходит успешно, он каждый день ходит по полтора-два километра и готовится вернуться к работе, сообщил РИА Новости сын артиста Дмитрий Куклачев. Ранее представитель Юрия Куклачева Ольга Кардокене сообщила РИА Новости, что народного артиста выписали из больницы после обширного инфаркта 14 мая. "Слава Богу, папа восстанавливается уже, он в боевом состоянии, полон надежд, полон разных планов, но пока еще физически слабоват. Реабилитация проходит успешно, он ходит по полтора-два километра каждый день", - сказал Куклачев. Дмитрий Куклачев также уточнил, что в июле в "Театре в Хамовниках" планируется пресс-конференция, где его отец Юрий Куклачев расскажет о "своем воскрешении", представит врачей. "Действительно, то, что он сегодня жив, это все благодаря им", - добавил он. Куклачеву 12 апреля стало плохо на его юбилейном концерте "Самый добрый клоун" в "Вегас сити холле", его увезли на скорой с жалобами на сердце, сообщил сын артиста. Гендиректор Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный сообщал, что Куклачев находился в тяжелом, но стабильном состоянии, у него диагностировали обширный инфаркт.
https://ria.ru/20240416/kuklachev-1940325799.html
https://ria.ru/20240513/kuklachev-1945711275.html
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юрий куклачев, эдгард запашный, общество
Юрий Куклачев, Эдгард Запашный, Общество
Сын Куклачева рассказал о восстановлении отца после инфаркта

Сын Юрия Куклачева рассказал о реабилитации артиста после обширного инфаркта

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЮрий Куклачёв
Юрий Куклачёв - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Юрий Куклачёв. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Реабилитация народного артиста РСФСР Юрия Куклачева после обширного инфаркта проходит успешно, он каждый день ходит по полтора-два километра и готовится вернуться к работе, сообщил РИА Новости сын артиста Дмитрий Куклачев.
Ранее представитель Юрия Куклачева Ольга Кардокене сообщила РИА Новости, что народного артиста выписали из больницы после обширного инфаркта 14 мая.
Народный артист РСФСР Юрий Куклачев - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
Представитель Куклачева рассказала о его состоянии
16 апреля, 10:53
"Слава Богу, папа восстанавливается уже, он в боевом состоянии, полон надежд, полон разных планов, но пока еще физически слабоват. Реабилитация проходит успешно, он ходит по полтора-два километра каждый день", - сказал Куклачев.
Дмитрий Куклачев также уточнил, что в июле в "Театре в Хамовниках" планируется пресс-конференция, где его отец Юрий Куклачев расскажет о "своем воскрешении", представит врачей. "Действительно, то, что он сегодня жив, это все благодаря им", - добавил он.
Куклачеву 12 апреля стало плохо на его юбилейном концерте "Самый добрый клоун" в "Вегас сити холле", его увезли на скорой с жалобами на сердце, сообщил сын артиста.
Гендиректор Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный сообщал, что Куклачев находился в тяжелом, но стабильном состоянии, у него диагностировали обширный инфаркт.
Создатель и руководитель Театра Кошек Юрий Куклачев - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
Представитель Куклачева сообщила о его состоянии
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