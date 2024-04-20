Рейтинг@Mail.ru
Представитель Куклачева рассказала о состоянии артиста - РИА Новости, 20.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:17 20.04.2024
https://ria.ru/20240420/kuklachev-1941221536.html
Представитель Куклачева рассказала о состоянии артиста
Представитель Куклачева рассказала о состоянии артиста - РИА Новости, 20.04.2024
Представитель Куклачева рассказала о состоянии артиста
Представитель народного артиста РСФСР Юрия Куклачева Ольга Кардокене рассказала РИА Новости, что артист периодически пользуется кислородной маской, но это... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T13:17
2024-04-20T13:17
рсфср
юрий куклачев
эдгард запашный
московский государственный университет культуры и искусств
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1769943796_0:0:3041:1712_1920x0_80_0_0_514646dc841133d2defa7aa199d049ec.jpg
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Представитель народного артиста РСФСР Юрия Куклачева Ольга Кардокене рассказала РИА Новости, что артист периодически пользуется кислородной маской, но это нормально для восстановительного процесса. "Сейчас проходит восстановительный период, реабилитация. Юрий Дмитриевич делает упражнения. Кислородная поддержка требуется, она не постоянная, но это нормальный процесс", - сказала собеседница агентства. Она уточнила, что в больнице Куклачев пробудет еще примерно две недели, после чего будет необходимо продолжить реабилитацию в санатории. "В понедельник будет консилиум", - добавила она. Куклачеву 12 апреля стало плохо на его юбилейном концерте "Самый добрый клоун" в "Вегас сити холле", его увезли на скорой с жалобами на сердце, сообщил сын артиста. Гендиректор Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный сообщал, что Куклачев находится в тяжелом, но стабильном состоянии, у него обширный инфаркт. Юрий Куклачев – народный артист РСФСР (1986). Удостоен премии Ленинского комсомола (1980). Награжден орденами Дружбы (1994), Почета (2019), медалью "За доблестный труд" (2007). Почетный профессор Московского государственного университета культуры и искусств (2011) и Белорусского государственного университета культуры и искусств (2012).
https://ria.ru/20240416/kuklachev-1940325799.html
https://ria.ru/20240413/kuklachev-1939792465.html
рсфср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1769943796_88:0:2817:2047_1920x0_80_0_0_2f53d3fe847c77edab84e27fdf266136.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рсфср, юрий куклачев, эдгард запашный, московский государственный университет культуры и искусств, общество
РСФСР, Юрий Куклачев, Эдгард Запашный, Московский государственный университет культуры и искусств, Общество
Представитель Куклачева рассказала о состоянии артиста

Куклачев пользуется кислородной маской, рассказал его представитель

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСоздатель и руководитель Театра Кошек Юрий Куклачев перед началом пресс-конференции в театре
Создатель и руководитель Театра Кошек Юрий Куклачев перед началом пресс-конференции в театре - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Создатель и руководитель Театра Кошек Юрий Куклачев перед началом пресс-конференции в театре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Представитель народного артиста РСФСР Юрия Куклачева Ольга Кардокене рассказала РИА Новости, что артист периодически пользуется кислородной маской, но это нормально для восстановительного процесса.
"Сейчас проходит восстановительный период, реабилитация. Юрий Дмитриевич делает упражнения. Кислородная поддержка требуется, она не постоянная, но это нормальный процесс", - сказала собеседница агентства.
Народный артист РСФСР Юрий Куклачев - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
Представитель Куклачева рассказала о его состоянии
16 апреля, 10:53
Она уточнила, что в больнице Куклачев пробудет еще примерно две недели, после чего будет необходимо продолжить реабилитацию в санатории.
"В понедельник будет консилиум", - добавила она.
Куклачеву 12 апреля стало плохо на его юбилейном концерте "Самый добрый клоун" в "Вегас сити холле", его увезли на скорой с жалобами на сердце, сообщил сын артиста. Гендиректор Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный сообщал, что Куклачев находится в тяжелом, но стабильном состоянии, у него обширный инфаркт.
Юрий Куклачев – народный артист РСФСР (1986). Удостоен премии Ленинского комсомола (1980). Награжден орденами Дружбы (1994), Почета (2019), медалью "За доблестный труд" (2007). Почетный профессор Московского государственного университета культуры и искусств (2011) и Белорусского государственного университета культуры и искусств (2012).
Создатель и руководитель Театра Кошек Юрий Куклачёв - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
Сын Куклачева рассказал о состоянии артиста
13 апреля, 13:47
 
РСФСРЮрий КуклачевЭдгард ЗапашныйМосковский государственный университет культуры и искусствОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала