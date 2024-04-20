Представитель Куклачева рассказала о состоянии артиста
Куклачев пользуется кислородной маской, рассказал его представитель
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСоздатель и руководитель Театра Кошек Юрий Куклачев перед началом пресс-конференции в театре
Создатель и руководитель Театра Кошек Юрий Куклачев перед началом пресс-конференции в театре. Архивное фото
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Представитель народного артиста РСФСР Юрия Куклачева Ольга Кардокене рассказала РИА Новости, что артист периодически пользуется кислородной маской, но это нормально для восстановительного процесса.
"Сейчас проходит восстановительный период, реабилитация. Юрий Дмитриевич делает упражнения. Кислородная поддержка требуется, она не постоянная, но это нормальный процесс", - сказала собеседница агентства.
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Она уточнила, что в больнице Куклачев пробудет еще примерно две недели, после чего будет необходимо продолжить реабилитацию в санатории.
"В понедельник будет консилиум", - добавила она.
Куклачеву 12 апреля стало плохо на его юбилейном концерте "Самый добрый клоун" в "Вегас сити холле", его увезли на скорой с жалобами на сердце, сообщил сын артиста. Гендиректор Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный сообщал, что Куклачев находится в тяжелом, но стабильном состоянии, у него обширный инфаркт.
Юрий Куклачев – народный артист РСФСР (1986). Удостоен премии Ленинского комсомола (1980). Награжден орденами Дружбы (1994), Почета (2019), медалью "За доблестный труд" (2007). Почетный профессор Московского государственного университета культуры и искусств (2011) и Белорусского государственного университета культуры и искусств (2012).
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