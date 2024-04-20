https://ria.ru/20240420/kuklachev-1941221536.html

Представитель Куклачева рассказала о состоянии артиста

Представитель Куклачева рассказала о состоянии артиста - РИА Новости, 20.04.2024

Представитель Куклачева рассказала о состоянии артиста

Представитель народного артиста РСФСР Юрия Куклачева Ольга Кардокене рассказала РИА Новости, что артист периодически пользуется кислородной маской, но это... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T13:17

2024-04-20T13:17

2024-04-20T13:17

рсфср

юрий куклачев

эдгард запашный

московский государственный университет культуры и искусств

общество

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Представитель народного артиста РСФСР Юрия Куклачева Ольга Кардокене рассказала РИА Новости, что артист периодически пользуется кислородной маской, но это нормально для восстановительного процесса. "Сейчас проходит восстановительный период, реабилитация. Юрий Дмитриевич делает упражнения. Кислородная поддержка требуется, она не постоянная, но это нормальный процесс", - сказала собеседница агентства. Она уточнила, что в больнице Куклачев пробудет еще примерно две недели, после чего будет необходимо продолжить реабилитацию в санатории. "В понедельник будет консилиум", - добавила она. Куклачеву 12 апреля стало плохо на его юбилейном концерте "Самый добрый клоун" в "Вегас сити холле", его увезли на скорой с жалобами на сердце, сообщил сын артиста. Гендиректор Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный сообщал, что Куклачев находится в тяжелом, но стабильном состоянии, у него обширный инфаркт. Юрий Куклачев – народный артист РСФСР (1986). Удостоен премии Ленинского комсомола (1980). Награжден орденами Дружбы (1994), Почета (2019), медалью "За доблестный труд" (2007). Почетный профессор Московского государственного университета культуры и искусств (2011) и Белорусского государственного университета культуры и искусств (2012).

https://ria.ru/20240416/kuklachev-1940325799.html

https://ria.ru/20240413/kuklachev-1939792465.html

рсфср

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

рсфср, юрий куклачев, эдгард запашный, московский государственный университет культуры и искусств, общество